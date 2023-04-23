تعرف على احتفال إذاعة الشرق الأوسط بعيد تحرير سيناء

تحتفل إذاعة الشرق الأوسط بعيد تحرير سيناء من خلال عدة فقرات وفترات مفتوحة، وذلك بعد غد الثلاثاء الموافق 25 من شهر أبريل الجاري، ويستمر الاحتفال على مدار اليوم.

“هاشتاج صباحك سيناوي"

فترة إذاعة تذاع في الفترة الصباحية تتضمن التواصل مع المستمعين من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وتهنئة الشعب المصري .

“سيناء أرض البطولات والإنجازات"

فقرة إذاعية تذاع في فترة الضحي تسلط الضوء علي بطولات وتضحيات الجيش المصري عبر التاريخ من اجل الحفاظ علي هذه البقعة الغالية من ارض الوطن مع إجراء لقاء مع أحد الخبراء الاستراتيجيين للحديث عن مجهودات الدولة في مواجهة الإرهاب والاستمرار في البناء والتنمية بمشروعات كبيرة علي ارض الفيروز .

عمل لقاء مع احد النقاد السينمائيين حول كيفية الاستفادة من الطبيعة المنفردة لسيناء في التصوير السينمائي محليا وعالميا .

“سيناء غنوة فرح”

فقرة إذاعية تذاع في فترة المساء تتضمن اهم واشهر الأغاني التي عبرت عن سيناء وكانت ومازالت محفورة في وجدان الملايين ومنها سيناء رجعت كامله لينا لشادية – رايحين علي ارض الفيروز ياسمين الخيام – انشوة مصر وردة – مع اجراء لقاء م الملحنين أو المطربين للحديث حول سبب بقاء هذه الأغنيات رغم مرور الزمن وتعلق الجمهور بها واهمية الغنوة الوطنية في ازكاء روح الانتماء والولاء.