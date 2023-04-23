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الأحد 23 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

أسعار الدولار اليوم الأحد 23 أبريل 2023

الدولار الامريكي
الدولار الامريكي
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استقرت اسعار الدولار الامريكي أمام الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم الأحد، 23 أبريل 2023، ثالث أيام عيد الفطر المبارك، وذلك علي مستوي البنوك العاملة بالسوق المصرية.
 

وسجل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في معظم البنوك الخاصة حوالي 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع منها بنوك "قطر الوطني الأهلي QNB، والمصرف العربي الدولي، والاسكندرية، والأهلي المتحد، وفيصل الاسلامي، وأبوظبي الأول، والتجاري الدولي CIB، والامارات دبي الوطني، والمصرف المتحد، وأبوظبي التجاري، وكريدي أجريكول، والمشرق، وبلوم، والمصري لتنمية الصادرات، والاستثمار العربي".
 

ووصل أعلي سعر لـ الدولار مقابل الجنيه نحو 30.9 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الاسلامي.
 

بينما سجل أقل سعر دولار مقابل الجنيه حوالي 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع في بنوك مصر والأهلي والتنمية الصناعية. 

اسعار الدولار الدولار اليوم