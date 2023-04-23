أسعار الدولار اليوم الأحد 23 أبريل 2023

الأحد 23/أبريل/2023 - 08:28 ص

استقرت اسعار الدولار الامريكي أمام الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم الأحد، 23 أبريل 2023، ثالث أيام عيد الفطر المبارك، وذلك علي مستوي البنوك العاملة بالسوق المصرية.



وسجل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في معظم البنوك الخاصة حوالي 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع منها بنوك "قطر الوطني الأهلي QNB، والمصرف العربي الدولي، والاسكندرية، والأهلي المتحد، وفيصل الاسلامي، وأبوظبي الأول، والتجاري الدولي CIB، والامارات دبي الوطني، والمصرف المتحد، وأبوظبي التجاري، وكريدي أجريكول، والمشرق، وبلوم، والمصري لتنمية الصادرات، والاستثمار العربي".



ووصل أعلي سعر لـ الدولار مقابل الجنيه نحو 30.9 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الاسلامي.



بينما سجل أقل سعر دولار مقابل الجنيه حوالي 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع في بنوك مصر والأهلي والتنمية الصناعية.