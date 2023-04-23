الثلاثاء المقبل.. شبكة الشباب والرياضة تحتفل بعيد تحرير سيناء

تحتفل شبكة الشباب والرياضة بعيد تحرير سيناء، وذلك بعد غد الثلاثاء الموافق 25 من شهر أبريل الجاري، وأعدت الشبكة عدد من الفترات المفتوحة والفقرات الخاصة بالبرامج، إضافة الي تطويع البرامج وأغنيات الشبكة بما يتناسب مع الاحتفال.

وتبدأ الشبكة بفترة مفتوحة بعنوان "صباح الخير يا سيناء" وهي فترة تلقي الضوء على اهم ما كتب ونشر عن هذا اليوم المجيد والاحتفالات التي ستقام في هذا اليوم وأيضا الافتتاحات الخاصة بالمشروعات المختلفة علي ارض سيناء وإذاعة اجمل الأغاني لهذه المناسبة.

وفترة مفتوحة بعنوان "شباب "2030 وهذه الفترة تلقي الضوء علي شباب سيناء وامالهم وطموحاتهم ومشاركاتهم في عملية التنمية الشاملة.

فترة مفتوحة بعنوان "مصر بتتقدم بيهم" وفيها يتم القاء الضوء علي المشروعات المختلفة التي تم إنجازها علي ارض سيناء الحبيبة

فترة مفتوحة بعنوان "همزة وصل" وهذه الفترة تلقي الضوء عي موقع سيناء الجغرافي واهميته عبر العصور والتاريخ الحديث عن هذه الذكري الخالدة وكيف تحررت ارض سيناء الغالية.