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الإثنين 24 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

إجلاء الدبلوماسيين الأمريكيين وأسرهم من السودان

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلنت قوات الدعم السريع أنها نسقت مع بعثة القوات الأمريكية المكونة من 6 طائرات، فجر الأحد، بغرض إجلاء الدبلوماسيين الأمريكيين وأسرهم من السودان.

وقالت قوات الدعم السريع في بيان إن العملية تتم بعد ترتيبات سبقت الإجلاء، مؤكدة "تعاونها الكامل مع البعثات الدبلوماسية كافة ووقوفها إلى جانبهم وتقديم سبل الحماية اللازمة لضمان عودتهم إلى بلدانهم آمنين".

وكان شهود عيان رصدوا حركة "غير اعتيادية" لطائرات مروحية جنوبي الخرطوم باتجاه مقر السفارة الأمريكية، ليل السبت، حسبما قالوا لـ"سكاي نيوز عربية".

وقبل ساعات، ذكرت شبكة سي بي اس الأمريكية أن 70 موظفا في السفارة الأمريكية تم اجلائهم وأن عملية الاجلاء لا تشمل الرعايا الأمريكيين.

ويأتي هذا التطور بعد أن حذرت السفارة الأمريكية مواطنيها من أنها لا تستطيع تقديم المساعدة فيما بتعلق بالقوافل المغادرة من الخرطوم إلى بورسودان، موضحة أن السفر سيكون على مسؤولية الأفراد

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