اليوم.. الأوقاف تطلق مسابقة «الروضة النبوية» بالتعاون مع إذاعة القرآن الكريم

الأحد 23/أبريل/2023 - 06:36 ص

تطلق وزارة الأوقاف بالتعاون مع إذاعة القرآن الكريم مسابقة: “الروضة النبوية”، اليوم الأحد، وتهدف إلى شرح عدد من الأحاديث النبوية شرحًا موجزًا؛ لبيان ما يستفاد منها، كون السنة النبوية هى المصدر الثاني للتشريع بعد كتاب الله (عز وجل)، ومن منطلق فهم السنة النبوية فهمًا صحيحًا من خلال مقاصدها ومراميها، يعقب ذلك سؤال عن نص الحديث النبوي المشروح، وذلك في إطار الدور التثقيفي والتوعوي الذي تقوم به وزارة الأوقاف.

وأوضحت الأوقاف أن المسابقة هى عبارة عن ثمانية وثلاثين سؤالًا، ولها جائزة يوميًّا، قيمتها ألف جنيه، إضافة إلى خمس جوائز للأكثر مشاركة على مدار الشهر الكريم، قيمة كل جائزة منها ألف جنيه، وخمس جوائز أخرى قيمة كل جائزة منها ألف جنيه للإجابة على جميع الأسئلة مجمعة في نهاية المسابقة.

وأشارت الوزارة إلى أنه سيكون هناك ثلاثة فائزين شرفيًّا من داخل جمهورية مصر العربية جائزة كل منهم نسخة من كتاب الله (عز وجل) ونسخة من كتاب دراسات في علوم القرآن أحدث إصدارات وزارة الأوقاف تسلم من مدير مديرية الأوقاف التابعين لها، وفائزين شرفيا للمشاركين من خارج جمهورية مصر العربية.

ونوهت الوزارة أنه ستبدأ إذاعة أسئلة المسابقة بإذاعة القرآن الكريم لمدة ثمانية وثلاثين يومًا بدءًا من يوم الثالث والعشرين من شهر أبريل حتى نهاية شهر مايو 2023م، يوميًّا في تمام الساعة السابعة وخمس وثلاثين دقيقة صباحًا وتعاد قبل المغرب في نفس اليوم.