اليوم.. الإسماعيلى يبدأ استعداداته لمواجهة المصري البورسعيدي بكأس الرابطة

الأحد 23/أبريل/2023 - 06:05 ص

يبدأ فريق الإسماعيلى بقيادة حمزة الجمل، اليوم الأحد، الاستعداد لبطولة كأس رابطة الأندية المحترفة والتي سيواجه فيها فريق المصرى البورسعيدى المقرر لها السبت 29 أبريل الجاري، بعدما نجح الدراويش في الإطاحة بغزل المحلة بركلات الترجيح.



ويعود الفريق للتدريبات، اليوم الأحد، بعدما قرر حمزة الجمل منح اللاعبين راحة أول وثانى أيام عيد الفطر المبارك، ولكنه حذر اللاعبين من الإفراط في تناول كحك العيد وضرورة الحفاظ على أوزانهم خلال أيام العيد.



ويتطلع جهاز الدراويش للارتقاء بالجوانب البدنية للاعبين، فضلًا عن استيعابهم للخطط الفنية بشكل أكبر خلال الفترة الحالية، خاصة في ظل المعنويات الكبيرة بعد عودة الفريق للمسار الصحيح.

فاز فريق الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف خلال المباراة التي جمعته بنظيره المصري في ديربي القناة ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري المصري..

ورفع فريق الإسماعيلي رصيده بهذا الفوز إلى النقطة 26 في المركز 14 فيما توقف رصيد المصري عند النقطة 35 في المركز الثامن.

وحافظ الإسماعيلي على سلسلة اللاهزيمة للمباراة 11 على التوالي وسط طفرة واضحة للفريق تحت قيادة حمزة الجمل.