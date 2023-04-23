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الأحد 23 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

اليوم.. تشييع جثمان شقيق رئيس جامعة بنها من مسجد أبو بكر الصديق بقويسنا

الدكتور جمال سوسة
الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها
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توفي، أمس السبت، الحاج سيد عبد الرحيم سوسة، شقيق الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، والذي فاضت روحه لبارئها بعد وعكة صحية ومكوثه بالرعاية المركزة بمستشفى بنها الجامعي.

وأعلنت أسرة الراحل، أنه سيتم تشييع الجثمان، اليوم الأحد، بمسجد أبو بكر الصديق بقويسنا البلد مركز قويسنا بمحافظة المنوفية، في صلاة الظهر، ويقام العزاء بقرية بلتان بطوخ بمحافظة القليوبية بعد صلاة العصر.

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