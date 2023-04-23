اليوم.. تشييع جثمان شقيق رئيس جامعة بنها من مسجد أبو بكر الصديق بقويسنا

الأحد 23/أبريل/2023 - 05:17 ص

توفي، أمس السبت، الحاج سيد عبد الرحيم سوسة، شقيق الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، والذي فاضت روحه لبارئها بعد وعكة صحية ومكوثه بالرعاية المركزة بمستشفى بنها الجامعي.



وأعلنت أسرة الراحل، أنه سيتم تشييع الجثمان، اليوم الأحد، بمسجد أبو بكر الصديق بقويسنا البلد مركز قويسنا بمحافظة المنوفية، في صلاة الظهر، ويقام العزاء بقرية بلتان بطوخ بمحافظة القليوبية بعد صلاة العصر.