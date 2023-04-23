اليوم.. الزمالك يستأنف تدريباته استعدادًا للقاء سيراميكا في الدوري

يستأنف فريق الكرة الأول بالزمالك بقيادة المدرب كارلوس أوسوريو، اليوم الأحد، تدريباته استعدادا للقاء سيراميكا كليوباترا في اللقاء المؤجل من الأسبوع التاسع عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

ويقام لقاء الزمالك وسيراميكا في الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم الأربعاء المقبل، على استاد القاهرة الدولي بحضور جماهيري.

وحصل لاعبي الزمالك أمس الجمعة واليوم السبت على راحة سلبية من التدريبات وذلك بسبب عيد الفطر ولمنح اللاعبين فرصة للاحتفال مع أسرهم.

ويغيب عن صفوف الزمالك في لقاء سيراميكا اللاعب مصطفى شلبي، وذلك للإيقاف بسبب البطاقات الصفراء المتراكمة.

ويحتل فريق الزمالك حاليا المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الممتاز، وذلك برصيد 40 نقطة من خوض 24 مباراة.

وخلال 24 مباراة، نجح فريق الزمالك في الفوز بـ11 مباراة، وتعادل في 7 مباريات، وخسر في 6 مباريات، وسجل لاعبو الفريق 36 هدفا، ودخل مرمى الفريق 24 هدفا.