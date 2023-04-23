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الأحد 23 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

ملجأ للحيوانات يبحث عن مربٍّ جديد لـ«قط عملاق»

القط باتشز يخضع لنظام
القط "باتشز" يخضع لنظام غذائي وخطة تمارين رياضية
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يبحث ملجأ للحيوانات الأليفة في ولاية فرجينيا الأميركية، عن مربٍّ لقط عملاق وزنه 18.2 كيلوغرام، أي نحو 4 أضعاف متوسط وزن القط المنزلي.

ونشر ملجأ "ريتشموند" على صفحته بموقع "فيسبوك"، صورة للقط تحمله سيدة بصعوبة على ما يبدو.

وكتب الملجأ: "هل استيقظت اليوم وقلت دعونا نتبنى أكبر قط رآه أي شخص على الإطلاق؟ إذا كان الأمر كذلك، فلدينا هذا القط لك".

وأكدت المؤسسة أن القط "باتشز" يخضع لنظام غذائي خاص وخطة للتمارين الرياضية بهدف الوصول إلى وزن أكثر صحة، ويبحث عن مالك جديد على استعداد لمساعدة في الاستمرار بخطته.

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