ملجأ للحيوانات يبحث عن مربٍّ جديد لـ«قط عملاق»

الأحد 23/أبريل/2023 - 07:20 ص

يبحث ملجأ للحيوانات الأليفة في ولاية فرجينيا الأميركية، عن مربٍّ لقط عملاق وزنه 18.2 كيلوغرام، أي نحو 4 أضعاف متوسط وزن القط المنزلي.

ونشر ملجأ "ريتشموند" على صفحته بموقع "فيسبوك"، صورة للقط تحمله سيدة بصعوبة على ما يبدو.

وكتب الملجأ: "هل استيقظت اليوم وقلت دعونا نتبنى أكبر قط رآه أي شخص على الإطلاق؟ إذا كان الأمر كذلك، فلدينا هذا القط لك".

وأكدت المؤسسة أن القط "باتشز" يخضع لنظام غذائي خاص وخطة للتمارين الرياضية بهدف الوصول إلى وزن أكثر صحة، ويبحث عن مالك جديد على استعداد لمساعدة في الاستمرار بخطته.