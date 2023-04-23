منها «الفواكه الصلبة والمربى»| أطعمة صالحة للأكل رغم ظهور العفن على سطحها

الأحد 23/أبريل/2023 - 07:01 ص

بعض الأطعمة يجب أن يتم التخلص منها فورا، عند تعرض أجزاء منها للعفن، لكن وفقا للخبراء، فإن البعض الآخر، يظل صالحا حتى بعد العفن.

قالت سيلفيا أندرسون، مستشارة النظافة الغذائية في لندن، إن الفواكه والخضروات الصلبة غالبا ما تكون آمنة بعد ظهور بعض العفن، طالما أنك تقطع الأجزاء العفنة، لكن الصلصات والخبز يحمل مخاطر صحية فور تعرضه للعفن.

وقالت إن الأطعمة الصلبة آمنة، لأن العفن لن يستطيع التغلغل بعمق فيها، لكنها حذرت من أن هذا ليس هو الحال مع العناصر الأكثر نعومة ورطوبة.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تمثل بعض أنواع العفن خطورة على الأطعمة، لأنها يمكن أن تسبب تفاعلات حساسية ومشاكل في الجهاز التنفسي.

كما يمكن تنشر بعض أنواع العفن أيضا "السموم الفطرية" في الأطعمة، وهي مواد سامة يمكن أن تسبب التسمم الغذائي.

من بين أولئك الذين يختارون إزالة العفن من الأطعمة ثم الاستمرار بتناولها، رئيسة الوزراء السابقة للمملكة المتحدة تيريزا ماي، التي قالت إنها تفضل كشط العفن من أعلى إناء من المربى، بدلا من التخلص منها تماما.

فيما يلي قائمة بالأطعمة التي يمكنك تناولها عند ظهور العفن على سطحها:

الفواكه والخضروات الصلبة

قالت أندرسون إن الفواكه والخضروات القوية مثل الجزر والفلفل تعد آمنة للأكل بمجرد قطع العفن.

وأضافت أن هذا بسبب احتوائها على نسبة منخفضة من الرطوبة، ما يجعل من الصعب على القوالب اختراق الأطعمة بعمق. ولكن عند إزالة بقع العفن، أوصت بعدم وضع السكين فيها في حالة التلوث المتبادل.

وتوصي وزارة الزراعة الأمريكية بقطع بوصة واحدة على الأقل حول وتحت بقعة العفن على الطعام.

عندما سئلت عن الفواكه والخضروات اللينة التي تتعفن مثل الخيار والخوخ والطماطم، قالت إنه من الأفضل تجنب ذلك.

وتحذر وزارة الزراعة الأمريكية من أن «الفواكه والخضروات اللينة ذات المحتوى العالي من الرطوبة يمكن أن تتلوث تحت السطح.»

الجبن الصلب

من الأطعمة الأخرى التي يمكن تناولها بأمان بعد إزالة العفن الجبن الصلب، إذ لا يكون العفن جزءًا من المنتج- كما هو الحال في الجبن الأزرق.

وقالت أندرسون إن الجبن كان آمنًا للاستخدام بعد إزالة القوالب لأن كثافتها ومحتوى الرطوبة المنخفض يعني أنه من غير المحتمل أن تتغلغل بشكل أعمق في المنتج.

وتقول وزارة الزراعة الأمريكية إنه يجب إبقاء السكين بعيدًا عن القالب لتجنب التلوث وأن الجبن يجب أن يُغطى بغلاف جديد بعد إزالته.

السلامي الصلب

يقول الخبراء إن السلامي، الذي يتكون من لحم مجفف بالهواء ملفوف، آمن للأكل بعد إزالة العفن. في الواقع، يحتوي معظمها بالفعل على قالب- وهو المسحوق الأبيض حول الجزء الخارجي من المنتج.

وقالت أندرسون إن هذا آمن للأكل بعد إزالة العفن. وتقول وزارة الزراعة الأمريكية إنه من الجيد تناول هذه العناصر بمجرد إزالة العفن عن السطح.

الجيلي والمربى

في بعض الأحيان، يمكن لبرطمنات الجيلي والمربى أن تتكوّن من طبقة العفن فوقها. لكن أندرسون قالت إنه لا يزال من الجيد تناولها بعد إزالة الطبقة الأولى من العفن.

وأوضحت أن السكر الموجود في هذه العناصر يعمل كمادة حافظة، ويمنع العفن من التسلل إلى المنتج بأكمله.

وأضافت إنه من الأفضل إزالة نحو 3 سم من بعد طبقة العفن. ومع ذلك، لا توافق وزارة الزراعة الأمريكية على هذا، إذ ترى أن العفن يمكن أن ينتج سمًا فطريًا.

فيما يلي قائمة بالأطعمة التي لا يمكنك تناولها عند ظهور العفن على سطحها:

الخبز المتعفن

يميل الكثير منا إلى قطع القليل من العفن على الخبز الذي يمكننا رؤيته قبل تناول الباقي. لكن أندرسون أوصت بعدم القيام بذلك، لأنه مسامي أو به الكثير من الفجوات، ومن ثم يمكن أن ينتشر العفن بسهولة إلى مناطق أخرى. وحذرت من أن هذه الزيادات قد لا تكون مرئية للعين المجردة، لكنها لا تزال موجودة.

الزبادي والقشدة الحامضة والجبن الطري

احتل الزبادي والقشدة الحامضة والأجبان الطرية قائمة الأطعمة التي يجب تجنبها بمجرد ظهور العفن على السطح.

وقالت إن نسبة الرطوبة العالية فيها تعني أن التلوث يمكن أن ينتشر تحت السطح إلى المنتج. كما توصي وزارة الزراعة الأمريكية (USDA) بالتخلص منها.

الصلصة

أدرجت الصلصة أيضًا في القائمة، إذ قالت أندرسون إنه على الرغم من إغراء إزالة العفن من الجزء العلوي، كان من الأفضل تجنب ذلك. وأوضحت أنه حتى إذا تمت إزالته، فلا تزال هناك رطوبة تحته، إذ لا يزال من الممكن أن ينمو العفن.