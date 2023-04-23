مصرع طفل غرقا داخل حمام سباحة أثناء اللهو بالدقهلية

لقي طفل مصرعه غرقًا في مياه حمام سباحة داخل مدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية خلال لهوه مع أصدقائه احتفالا بثاني أيام عيد الفطر المبارك.

وكان اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عبد الهادى مدير المباحث الجنائية يفيد بورود إشارة من مستشفى السنبلاوين إلى مأمور مركز شرطة السنبلاوين بوصول طفل جثة هامدة "ادعاء غرق".

وبانتقال ضباط وحدة مباحث مركز شرطة السنبلاوين إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين مصرع طفل يدعى محمد راغب 14عاما حيث تبين أنه كان يلهو مع أصدقائه بجوار حمام السباحة فانزلقت قدماه وسقط داخل مياه الحمام مما أدى إلى غرقه.

فيما جرى إيداع الطفل داخل مشرحة المستشفى على ذمة تصرفات النيابة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.