الحد الأقصى لـ«عُمر الإنسان» ونتيجة تقدم السن على الصحة الجسدية

الأحد 23/أبريل/2023 - 05:00 ص

استثمر أغنياء العالم، مثل لاري بيدج ومارك زوكربيرغ وجيف بيزوس، مبالغ ضخمة في شركات التكنولوجيا الحيوية التي تسعى إلى تطويل العمر عبر تجديد الخلايا والوقاية من الأمراض.

وحتى الآن، أطول مدة تشبث بها أي شخص في حياته هي 122 عاما. ولكن قد يكون ذلك عند الطرف الأدنى من الحد المحتمل.

عمر البشر قد يصل إلى 150 عاما

حتى لو كنت تعيش في فقاعة خالية من المرض أو الخطر، فسيظل جسمك يعاني من البلى أثناء ضخ الدم وهضم الطعام وإجراء جميع الوظائف اللازمة للبقاء على قيد الحياة.

وكلما تقدمت في العمر، استغرق جسمك وقتا أطول لكي "يرتد" من هذا البلى، لأن الشيخوخة تتغلغل في خلايانا وحمضنا النووي. وكل هذا يعني أن أنسجتك تفقد تدريجيا قدرتها على شفاء نفسها، ما قد يؤدي إلى المرض والخلل الوظيفي.

وهنا اقترحت إحدى الدراسات أن وقت تعافي جسم الإنسان يتضاعف كل 15 عاما - لذا فإن الكدمة التي تستغرق أسبوعا للشفاء في سن الأربعين قد تستغرق أسبوعين في سن 55. في النهاية، يفقد جسم الإنسان كل مرونته، وبمجرد تعطل العديد من أجزاء الجسم، تموت.

ولا يتفق الباحثون بالضرورة على الحد الأقصى لوقت حدوث ذلك. فاقترح البعض 115 سنة، واقترح البعض الآخر 130 سنة.

وأشارت إحدى أحدث الدراسات التي حللت أكثر من نصف مليون شخص في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة إلى أن البشر يفقدون كل المرونة في وقت ما بين عمر 120-150.

ويصبح السؤال الكبير: ماذا لو تمكنا من إبطاء هذا البلى، أو الأفضل من ذلك، منعه تماما؟. يجادل بعض الخبراء بأن متوسط عمر الإنسان مع التقدم الطبي ليس له حدود طبيعية.

دعونا نلقي نظرة على الشيخوخة على المستوى الخلوي، ما الذي يعيقنا عن الحياة الأطول، وعلى مجموعات الباحثين الذين يتطلعون إلى فهم عملية الشيخوخة وربما عكسها.

الشيخوخة الخلوية هي واحدة من أكثر مواضيع الشيخوخة بحثا

تحدث الشيخوخة الخلوية عندما تتوقف الخلية عن التكاثر ولكنها لا تموت.

وعندما يحدث هذا، تتحول بعض الخلايا الشائخة إلى زومبي مدمر، وتطفو وتطلق مواد كيميائية التهابية تضر بالخلايا السليمة، بما في ذلك الخلايا الجذعية - "مصلحات" الجسم التي تساعد على استبدال الأنسجة التالفة. ولكن ليست كل الخلايا الشائخة سيئة.

قال بول روبينز، المدير المساعد لمعهد بيولوجيا الشيخوخة والتمثيل الغذائي وفريق الاكتشاف الطبي لبيولوجيا الشيخوخة في جامعة مينيسوتا، إن بعض الخلايا الشائخة تفرز مواد كيميائية تساعد في إصلاح الجروح.

وتعمل شركات مثل Life Biosciences وUnity Biotechnology حاليا على تطوير عقاقير تسمى senolytics لاحتواء وتدمير الخلايا الشائخة "السيئة" فقط في جسمك. حتى أن بعض الأدوية التجريبية قد تمنع الخلايا من أن تصبح شائخة في المقام الأول.

ولكن حتى الآن، لم يتوصل أحد إلى كيفية الوقاية أو القضاء التام على الخلايا الشائخة الضارة.