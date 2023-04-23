رئيسا موريتانيا والإمارات يجددان حرصهما على مواصلة العمل على تعزيز العلاقات بين البلدين

جدد الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني أمس السبت، ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حرصهما الثابت على مواصلة العمل على أن نمو وتعزيز علاقات التعاون المثمر بين البلدين، وأواصر الصداقة والأخوة القائمة بين الشعبين الشقيقين.

وذكرت الرئاسة الموريتانية - في بيان أمس السبت- أن ذلك جاء في اتصال هاتفي أجراه الرئيس الموريتاني برئيس الإمارات، حيث تبادلا التهانئ بمناسبة عيد الفطر المبارك، سائلين المولى - عز وجل - أن يعيده على شعبي البلدين الشقيقين والأمتين العربية والإسلامية بالمزيد من التقدم والرخاء في كنف الأمن والسلم والاستقرار.