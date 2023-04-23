«الوطني الفلسطيني» يحمّل الاحتلال المسؤولية عن حياة أسير مضرب عن الطعام منذ 77 يومًا

حمل المجلس الوطني الفلسطيني، مساء أمس السبت، حكومة الاحتلال الإسرائيلي الفاشية و إدارة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير خضر عدنان.

وطالب المجلس - في بيان صحفي - المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال وإلزامه باحترام القانون الدولي والإفراج عن الأسير عدنان المضرب عن الطعام منذ 77 يوما، والذي يعاني من وضع صحي خطير جدا.

وكان الأسير عدنان (44 عامًا) قد أعلن إضرابه المفتوح عن الطعام منذ لحظة اعتقاله في الخامس من شهر فبراير الماضي، بعد أن اقتحمت قوات الاحتلال منزله في عرابة، بمحافظة جنين، وعاثت فيه خرابا قبل أن تعتقله.

يذكر أن عدنان أسير محرر أمضى نحو 8 سنوات في اعتقالاته التي تجاوزت الـ12 اعتقالا، خاض فيها ستة إضرابات عن الطعام رفضا لاعتقال