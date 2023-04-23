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الأحد 23 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ كفر الشيخ يطمئن على حالة 8 مصابين بينهم 6 أطفال

في حادث تصادم لقي فيه 3 أشخاص مصرعهم

محافظ كفرالشيخ يطمئن
محافظ كفرالشيخ يطمئن على حالة المصابين
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اطمأن، اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ على حالة 8 مصابين بينهم 6 أطفال، أصيبوا في حادث تصادم بين سيارتين ملاكي، وتم نقلهم لمستشفى كفر الشيخ العام، لتلقى العلاج اللازم، ووجه الدكتور الهام محمد، وكيل وزارة الصحة، بتقديم كافة الخدمات الطبية للمصابين، مقدما العزاء لاسرة ال3 متوفين في الحادث.

وزار اللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، المصابين بمستشفى كفر الشيخ العام، للاطمئنان عليهم، ومتابعة الخدمات الطبية المقدمة لهم، بحضور الدكتور وائل أبو المجد، مدير مستشفى كفر الشيخ العام.

وكان طريق شهد الكراكات كفر الشيخ، حادث تصادم سيارتين ملاكي أدى لوفاة 3 أشخاص من بينهم شاب وشقيقته، وإصابة 8 أخرين.

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