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الأحد 23 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

محمد رمضان يجسد رؤية صندوق مكافحة الإدمان بفيلم «هارلي»

محمد رمضان
محمد رمضان
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كشف الفنان محمد رمضان، عن كواليس فيلم هارلي، الذي طرح ضمن أفلام عيد الفطر من خلال تصريحاته مع الفنانة إسعاد يونس في برنامجها "صاحبة السعادة".


وقال «رمضان»: "إن الفيلم له رسالة مهمة ووجدنا تجاوبا كبيرًا من وزارة التضامن وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي وتحقيق رؤيتهم عن الأضرار الجسيمة من المخدرات والفيلم يناقش قضية مهمة".

وأشار إلى أن اسم الفيلم  "هارلي" جاء على اسم ماركة «هارلي» الخاصة بالموتسيكلات، حيث أنه تم استغلاله من قبل مافيا يتزعمها محمود حميدة وذلك لسرعته في قيادة الموتوسيكلات، والبطل كان يتعاطى المخدرات وفجأة يحدث له أمر مفجع يتراجع عن كل الأشياء التي كان يفعلها ومن ضمنها تعاطيه للمواد المخدرة.

والجدير بالذكر أن الفنان محمد رمضان شارك بحملة توعوية متطوعا ضمن حملات صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي لعام 2014، وتجول في كافة المحافظات مع صندوق الإدمان في حملاتهم التوعوية متطوعا.

هارلى محمد رمضان صاحبة السعادة أفلام عيد الفطر