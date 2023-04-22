محمد رمضان: تصوير "هارلي" استمر لمدة 53 ساعة

قال الفنان محمد رمضان، إن مهنة المخرج صعبة وهو مسئول عن كل الأدوار، فأنا مسئول عن دورى فقط لكن المخرج مسئول عن كل شيء وبالتالي المخرج يحتاج طاقة كبيرة.

وأضاف الفنان محمد رمضان، خلال برنامج صاحبة السعادة، المذاع على قناة دى إم سى، أنه يخاف من مخرجين يعتمدون على تاريخهم، مشيرا إلى أنه سعيد بالتعاون مع المخرج محمد سمير، في فيلم هارلى.

وتابع الفنان محمد رمضان: "أكون سعيد للغاية عندما أشتغل مع شريف عرفة ويسرى نصر الله وخالد الحجر ومحمد سامى كلها تجارب مع مخرجين لديهم خبرة وباع في مجالاتهم تعطينى ثقة وتجعلنى مرتاح أكثر، وسعيد بالتجربة مع محمد سمير وإن شاء الله أكون عند حسن الجمهور ".

وقال الفنان محمد رمضان: "ظللنا نصور لمدة 53 ساعة في فيلم هارلى وكان تحديا كبيرا بالنسبة لنا، حيث كان آخر يوم تصوير والديكور كان يجب أن يظل يومين فقط ويتم إزالته لأنه كان قصرا كبيرا وسألونا هل نستطيع أن نعمل لفترة طويلة مستمرة فقلت نعم، ولكن العمال قد نتفق معهم أن يكون لديهم عدد ساعات معين، ولكن نحن كفنانين نستمر في العمل لفترة طويلة مستمرة واشتغلنا وهناك ناس تعبت".