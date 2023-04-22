هالة صدقى: دور "وداد"بمسلسل جعفر العمدة عظيم

قالت الفنانة هالة صدقى، إنها لو كانت أصغر سنا، وعُرض عليها أحد الأدوار في مسلسل جعفر العمدة، لاختارت دور "وداد" زوجة سيد العمدة، والذي قامت به الفنانة جوري بكر.

وأضافت خلال لقائها مع الإعلامية منى الشاذلي ببرنامج "معكم" الذي يذاع على قناة "cbc": "دور وداد دور عظيم، ده دور فيه شغل ممثل وتمثيل بجد، الدور طالع نازل، محمد سامي استغرب لما قولتله إن ده أجمل دور ممكن الممثل يقوم به".

مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، عماد صفوت، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، إحسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق.

تدور الأحداث فى إطار اجتماعى شعبى، حول جعفر العمدة (محمد رمضان) وهو في العقد الرابع من عمره، ولديه 3 زوجات، ويمتلك شركات للمقاولات ويدخل فى العديد من الصراعات سواء فى عمله أو بعيداً عن العمل، ثم يقابل خلال مشواره "عايدة" (زينة) ويتعرف عليها وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت، كما يعيش جعفر مأساة تستمر عدة سنوات بعد فقدان ابنه واختطافه من قِبل مجهولين، ولا يعرف إذا ما كان حيًا أو أصابه مكروه.