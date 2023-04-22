الدوري الإسباني.. ريال مدريد يتغلب على سيلتا فيجو بثنائية

تغلب فريق ريال مدريد، على ضيفه سيلتا فيجو بثنائية دون رد، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت، على ملعب سانتياجو برنابيو في إطار منافسات الجولة 30 من بطولة الدوري الإسباني للموسم الجاري 2022-2023.

أنهى الريال الشوط الأول من مباراته ضد سيلتا فيجو، متقدمًا بهدف مقابل لا شئ، أحرزه ماركو أسينسيو في الدقيقة 42، بعد استلامه كرة عرضية من زميله فينيسيوس جونيور في منطقة الجزاء.

وفي الشوط الثاني، نجح الملكي في مضاعفة النتيجة عن طريق رأسية من البرازيلي إيدير ميليتاو في الدقيقة 48 من زمن اللقاء، ليصل مدافع الميرينجي إلى هدفه رقم 11 مع الفريق في جميع البطولات، منهم 10 أهداف بالرأس.

وبتلك النتيجة، رفع ريال مدريد رصيده من النقاط إلى 65، في وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني، خلف برشلونة المتصدر بـ73 نقطة، فيما تجمد رصيد سيلتا فيجو عند 36 نقطة في المركز الثاني عشر.