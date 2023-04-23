الرئيس السيسي يتابع سير العمل في مدينة الجلالة ويهنئ العاملين بعيد الفطر

قام الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بجولة تفقدية في مدينة الجلالة حيث هنأ الرئيس السيسي العاملين بعيد الفطر، كما اطمأن الرئيس السيسي على سير العمل ونسب التنفيذ فى مدينة الجلالة.

وفي السياق تبادل الرئيس عبد الفتاح السيسي التهنئة مع ملوك وأمراء ورؤساء الدول العربية والإسلامية حيث تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا من الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، أمير منطقة تبوك بالمملكة العربية السعودية، وذلك للتهنئة بحلول عيد الفطر المبارك، معربًا عن تمنياته لمصر، حكومةً وشعبًا، بدوام الخير والازدهار، بينما أعرب الرئيس عن التقدير والامتنان لهذه اللفتة الكريمة، متمنيًا للشعب السعودي الشقيق والأمة العربية والإسلامية كل الرخاء والأمن والاستقرار.

كما أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا مع الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر، حيث تقدم بالتهنئة بحلول عيد الفطر المُبارك، داعيًا الله أن يُعيدها على دولة قطر وكافة الشعوب العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات.

وقد أعرب أمير دولة قطر عن الشكر للرئيس على تهنئته بهذه المناسبة الجليلة، معربًا عن خالص تمنياته لمصر حكومة وشعبًا بالتقدم والازدهار، وللأمتين العربية والإسلامية بالأمان والسلام.

كما أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا مع شقيقه الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت.

وقد توجه الرئيس إلى شقيقه العاهل الكويتي بالتهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، معربًا عن خالص تمنياته بالرخاء والازدهار لدولة الكويت قيادة وحكومة وشعبًا.