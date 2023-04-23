«يوم 13» أول فيلم روائي عربي يعرض بالكامل بتقنية 3D في العالم

كشف الفنان أحمد داود لـ«البوابة» عن الصعوبات التي واجهته في فيلمه الجديد «يوم 13»، وقال “طبيعة الفيلم تتنوع بين الإثارة والتشويق والرعب وتم تصويره في عامين وتم استخدام تقنية جديدة لا نعرف نتائجها، وعشت لحظات رعب أثناء التصوير، ويوجد كيميا فنية بيني وبين دينا الشربيني”.

أعرب «داود» عن سعادته بردود الأفعال التي وصلته حول فيلمه الجديد "يوم 13"، وهو أول فيلم مصري يعرض بتقنية ثلاثية الأبعاد، والذي ينافس خلال موسم عيد الفطر المبارك، يقول داود في تصريحات خاصة لـ "البوابة": الفيلم ليس رعبا بالكامل، بل هو عمل به إثارة وتشويق.

وأضاف: عندما عرض عليّ العمل تحمست جدا، لتقديم عمل 3D بالكامل، ففكرة أنك تشاهد فيلم مصري بالنظارة جديدة على الجمهور، والحمد لله كنت محظوظا بهذه التجربة، التي أرى نفسي أني كنت محظوظًا بها، وبمشاركة كل هؤلاء النجوم في العمل.

وعن التعاون مع الفنانة دينا الشربيني من جديد، قال: أحب دينا الشربيني على المستوى الإنساني وعلى المستوى المهني، قدمنا سويًا أكثر من عمل، منهم: فيلم هيبتا ومسلسلي "جراند أوتيل" و"لعبة النسيان" وأخيرا فيلم "يوم 13"، فأنا أحب العمل مع دينا الشربيني، ويوجد بيننا كميا أمام الكاميرا.

وعن الصعوبات التي واجهها أثناء تصوير العمل قال: الفيلم استغرق تصويره أكثر من عامين، وأصعب ما في الأمر أننا كنا نصور بتقنية جديدة لأول مرة، ولم نكن نعلم نتائج ما نفعله، فعلى الرغم من أن الأفلام ثلاثية الأبعاد منتشرة منذ فترة، إلا أننا في مصر نستخدمها لأول مرة، فكانت مغامرة جديدة استمتعت بها كثيرا.

وبسؤاله حول المنافسة خلال الموسم قال: المنافسة في النهاية دائمًا لصالح الجمهور، فكل ما يكون المعروض في السينما جديدا ومتنوعا كل ما كانت المنافسة كبيرة، والفائز في النهاية في كل ذلك هو الجمهور.

وأوضح داود أن قصة فيلم يوم "13" تدور حول شخصية "عز الدين" الذي يعود من الخارج بعد غياب سنوات ليبحث عن قصر عائلته، ولكن يكتشف مغامرة غير متوقعة داخل القصر ويطارده الأشباح.

وواصل داود حديثه قائلا: كنت مرعوبا في الحقيقة خلال التصوير، لأن خيالك بيشتغل والموضوع بيكبر منك.. ودي كانت من أصعب الحاجات أثناء تصوير الفيلم، لأن شخصية "عز الدين" مركبة، ومع أحداث الفيلم بتبدأ تكتشف حاجات تانية في شخصيته زي طفولته وفترة دراسته، اللي بتأثر على أحداث رعب كثيرة في الفيلم، وبيحاول لوحده يحل لغز قديم، وكل ما يقرب للحل كل ما يخاف أكتر".

ويعتبر "يوم 13" هو أول فيلم روائي عربي يعرض بالكامل بتقنية 3D في العالم، وتدور أحداث فيلم يوم 13 حول عز الدين (أحمد داود)، الذي يعود من الخارج إلى قصر عائلته بغرض بيعه، ليكتشف أسرارًا لم تكن في الحسبان.

ويشارك أحمد داود في بطولة الفيلم النجوم دينا الشربيني، شريف منير، أحمد زاهر، جومانا مراد، محمود عبد المغني، أروى جودة، نسرين أمين، محمد ثروت، فيدرا، محمد كيلاني، مجدي كامل، نهال عنبر، نهى عابدين، جيهان خليل، إيناس كامل، الفيلم موسيقى تصويرية هشام خرما، ومن تأليف وإخراج وائل عبد الله.