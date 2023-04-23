الرئيس السيسي يتفقد مدينة الجلالة.. صور

قام الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس السبت، بجولة تفقدية في مدينة الجلالة.

وفي نفس السياق تبادل الرئيس عبد الفتاح السيسي التهنئة مع ملوك وأمراء ورؤساء الدول العربية والإسلامية حيث تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا من الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، أمير منطقة تبوك بالمملكة العربية السعودية، وذلك للتهنئة بحلول عيد الفطر المبارك، معربًا عن تمنياته لمصر، حكومةً وشعبًا، بدوام الخير والازدهار، بينما أعرب الرئيس عن التقدير والامتنان لهذه اللفتة الكريمة، متمنيًا للشعب السعودي الشقيق والأمة العربية والإسلامية كل الرخاء والأمن والاستقرار.

كما أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا مع الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر، حيث تقدم بالتهنئة بحلول عيد الفطر المُبارك، داعيًا الله أن يُعيدها على دولة قطر وكافة الشعوب العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات.

وقد أعرب أمير دولة قطر عن الشكر للرئيس على تهنئته بهذه المناسبة الجليلة، معربًا عن خالص تمنياته لمصر حكومة وشعبًا بالتقدم والازدهار، وللأمتين العربية والإسلامية بالأمان والسلام.

كما أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا مع شقيقه الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت.

وقد توجه الرئيس إلى شقيقه العاهل الكويتي بالتهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، معربًا عن خالص تمنياته بالرخاء والازدهار لدولة الكويت قيادة وحكومة وشعبًا.

من جانبه، أعرب العاهل الكويتي عن امتنانه للتهنئة وتقديره للرئيس، متمنيًا لمصر حكومة وشعبًا كل تقدم وازدهار وسلام.

كما تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا من رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، والذي أعرب عن خالص تهنئته بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، متمنيًا لمصر، حكومةً وشعبًا، كل الخير والتقدم والرخاء، في حين أعرب الرئيس عن خالص تقديره على هذه التهنئة الكريمة، داعيًا الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على اليمن الشقيق والأمتين العربية والاسلامية بالخير واليُمن والبركات.

كما أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا مع عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية الجزائرية.

وقد تقدم الرئيس بالتهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، معربًا عن خالص تمنياته للجزائر وشعبها الشقيق بدوام الاستقرار والتقدم.

ومن جانبه؛ أعرب الرئيس الجزائري عن خالص امتنانه لهذه اللفتة الأخوية، متمنيًا لمصر حكومة وشعبًا كل التوفيق والازدهار.

كما أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس قيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية، حيث توجه االرئيس بالتهنئة لشقيقه الرئيس التونسي بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعيًا الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة المباركة على تونس والأمتين العربية والإسلامية باليُمن والبركات، وأن يديم على الشعب التونسي نعمة الأمن والاستقرار.

وقد أعرب الرئيس التونسي عن خالص شكره وامتنانه لشقيقه الرئيس على هذه اللفتة الأخوية، متمنيًا لمصر وشعبها دوام الأمان والتقدم.



كما أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا مع جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين.

وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس توجه بالتهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعيًا الله العلى القدير أن يعيد هذه المناسبة على مملكة البحرين الشقيقة وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات، في حين أعرب العاهل البحريني عن خالص تقديره للرئيس على تهنئته الكريمة، متمنيًا جلالته لمصر، قيادةً وشعبًا، كل الخير والازدهار.

كما تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا من جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، والذي أعرب عن خالص تهنئته بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعيًا الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على مصر، قيادة وشعبًا، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات، وأن يحفظ مصر من كل سوء.

وقد أعرب الرئيس عن خالص تقديره على هذه التهنئة الكريمة من أخيه جلالة الملك الأردني، متمنيًا للشعب الأردني الشقيق كل الخير والتقدم والرخاء.



كما تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي هاتفيًا من شقيقه السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان، حيث تبادل الزعيمان التهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلَيْن الله عز وجل أن يعيده على الشعبين المصري والعماني الشقيقين بالخير والبركات والازدهار، وأن ينعم على شعوب الأمتين العربية والإسلامية بالأمن والاستقرار والرخاء.

كما أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيسين تبادلا التهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلين الله عز وجل أن يعود على البلدين والشعبين الشقيقين بكل تقدم واستقرار، وعلى شعوب الأمتين العربية والإسلامية والإنسانية كلها بالسلام والأمن.

كما تطرق الاتصال إلى الجهود الحثيثة للبلدين لتهدئة الأوضاع في السودان الشقيق، ووقف التصعيد والعودة للحوار واستعادة المسار السياسي، في ضوء دعم مصر والإمارات للشعب السوداني الشقيق في جهوده لتحقيق تطلعاته نحو تعزيز الأمن والاستقرار والتنمية في البلاد.