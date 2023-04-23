أفلام الرعب في السينما المصرية.. من الأبيض والأسود حتى الألفية الجديدة

محمود المليجي وإسماعيل ياسين أبرز من قدموا أفلام الرعب من القدامى وأحمد داود وخالد الصاوى وشريف منير وكريم عبد العزيز من الجيل الجديد.

خيوط الرعب تمتد من «القصر الملعون وموعد مع إبليس وحرام عليك وبيت المغتربات» إلى «الفيل الأزرق ويوم ١٣ وفيرس».

للسينما سحر خاص، وجمهور السينما دائماً مختلف فهو من يختار العمل، والباحث دائماً عن المتعة بسحر الشاشة الفضية، ويعتبر جمهور أفلام الرعب ذو طبيعة خاصة جداً، فهو لن يرضى إلا بالإقناع والدخول فى الموود الفنى للعمل بكل جوارحه، وهنا يظهر التحدى من كل صناع العمل سواء الموسيقى والإضاءة والإخراج والديكور وكل فنان بأدائه وتعبيراته الفنية وحتى بالنظرات، وتظل كل تلك التفاصيل هى صانعة الحالة الفنية الباحث عنها رواد أفلام الرعب، وللسينما المصرية باع كبير فى هذا النمط من الأفلام بدأ منذ أفلام الأبيض والأسود وحتى الألفية الجديدة حالياً.

وفى التقرير التالى ترصد «البوابة» مراحل التاريخ السينمائي لأفلام الرعب في السينما المصرية.

فيلم «يوم ١٣» أحدث أفلام الرعب المصرى

الفيلم معروض حالياً ضمن أفلام موسم عيد الفطر السينمائى .

تدور أحداثه فى إطار من الغموض والرعب، حول أحد الأشخاص يعود من الخارج بعد سنوات طويلة يبحث عن أهله، ويقيم فى قصر العائلة لتدور الأحداث وتنقلب بشكل مفاجئ فى تصاعد تشويقى وغموض .

الفيلم بطولة أحمد داود، دينا الشربينى، شريف منير، أروى جودة، نسرين أمين، محمود حافظ، تأليف وإخراج وائل عبدالله .

"الفيل الأزرق بأجزائه"

وتدور أحداث الفيلم حول يحيى طبيب نفسى يتعاطى المخدرات وتظهر له أرواح ناتجة عن هلاوس بسبب التعاطى .

شارك البطولة بجزئيه كريم عبد العزيز، لبلبة، خالد الصاوي، هند صبري، محمد ممدوح، دارين حداد، شيرين رضا، إياد نصار، تأليف أحمد مراد والإخراج مروان حامد .

"فيرس"

الفيلم إنتاج عام ٢٠٢٠؛ وتدور أحداثه حول الشاب الممثل حمزة الذى يدرس فى السنة الأخيرة فى الجامعة، يصاب بلعنة معينة بعد دخول أحد الأشخاص حياته، يطارد بسببها من كل المحيطين به بما فيهم أصدقاؤه .

يعتبر هو أول فيلم مصرى يصور بأحدث كاميرا فى العالم 8k، بجانب استخدام أحدث التقنيات فى التصوير والاستعانة بخبراء أجانب مع الفريق المصرى لتنفيذ الجرافيك والخدع .

حصل الفيلم المصري "فيرس" على جائزة أحسن فيلم "best sensational film " ، في مهرجان روسيا الدولي لأفلام الرعب، ونال العمل إعجاب الجمهور والنقاد، وشارك أيضا في المسابقة الرسمية لمهرجان "هلوسة" المتخصص في أفلام الرعب بباريس ، وقام صناع الفيلم بترجمته إلي اللغتين الروسية والإنجليزية.

الفيلم بطولة شريف السلامونى، مارتينا عادل، تامر القاصى، وفاء صادق، مها أبو عوف، ريم البارودى، ياسمين رحمى، والإخراج أسامة عمر .

"خط دم"

الفيلم إنتاج عام ٢٠٢٠؛ وتدور أحداثه حول مالك الطفل الذى دخل إلى غيبوبة إثر تعرضه لحادث، فيحاول أهل الطفل إعادته للحياة فيلجأون إلى حيلة تقلب الأحداث، بإعطائه دماء من أحد مصاصى الدماء .

الفيلم بطولة نيللى كريم، ظافر العابدين، بيتر رامى، جون رامى، إيمان يونس والإخراج رامى يس .

"جدران"

الفيلم إنتاج عام ٢٠٢٢؛ وتدور أحداثه حول فتاة تذهب إلى منزل قديم لتبحث عن مستندات تثبت ملكيته لوالدتها، وأثناء تواجدها تواجه الكثير من المخاطر والمفاجآت فى إطار تشويقى وغموض.

الفيلم بطولة درة، هند عبدالحليم، فراس سعيد، أحمد بدير، حنان سليمان والإخراج محمد بركة .

"أحلام حقيقية"

الفيلم إنتاج عام ٢٠٠٦؛ وتدور أحداثه حول مريم الفتاة التى ترى فى منامها الكثير من جرائم القتل والسرقة وتتحقق فى الواقع، وهو ما جعلها تريد أن تظل مستيقظة طوال الوقت، وتنقلب الأحداث حينما ترى حلما أنها تقتل ابنتها الوحيدة.

الفيلم بطولة حنان ترك، خالد صالح، فتحى عبد الوهاب، داليا البحيرى، ماجدة الخطيب والإخراج محمد جمعة .

"كامب"

الفيلم إنتاج عام ٢٠٠٨؛ وتدور أحداثه حول مجموعة من الشباب تسافر لقضاء رحلة فى أحد الفنادق النائية، لتبدأ سلسلة من الأحداث والجرائم، ويحاولون الفرار ولكن السيارة والهواتف معطلة .

الفيلم بطولة أيمن الرفاعى، محمد الخلعى، أميرة هانى، ياسمين جمال، ريم هلال والإخراج عبدالعزيز حشاد.

"بيت المغتربات"

الفيلم إنتاج عام ٢٠١٠؛ وتدور أحداثه حول مجموعة من الفتيات بسبب الظروف يقمن باستئجار طابق فى إحدى الفيلات بمنطقة سكنية هادئة، وصاحبة الفيلا العجوز تفاجئ الفتيات بكثير من الأحداث والمواقف الغريبة، وظواهر مرعبة لدرجة اختفاء إحداهن .

الفيلم بطولة عادل أنور، أميرة نايف، صبرى عبد المنعم، إيمان أيوب والإخراج محمد عوض .

"عزازيل"

الفيلم إنتاج عام ٢٠١١؛ وتدور أحداثه حول تلامذة الشيخ ريحان الذى يوصى تلاميذه بعد وفاته بالعيش فى منزله ٣٠ يوما بعد وفاته، وبالفعل ينفذون وصيته ليحاول الشيطان عزازيل أن يغويهم ويوقعهم فى المعصية.

الفيلم بطولة كمال أبو رية، هادى الجيار، ماهر عصام، شادى سرور، مصطفى درويش والإخراج أمير شاكر.

"التعويذة"

الفيلم إنتاج عام ١٩٨٧؛ وتدور أحداثه حول أسرة مقيمة بمنزل العائلة، يعرض عليهم أحد رجال الأعمال شراء المنزل ولكنهم رفضوا، لتبدأ سلسلة من الأحداث الغريبة بالمنزل من احتراق لأثاث المنزل من تلقاء نفسه، والجدران تقطر دماء .

الفيلم بطولة محمود يس، يسرا، تحية كاريوكا، عبلة كامل، طارق الدسوقى، مروة الخطيب والإخراج محمد شبل .

"بصمات فوق الماء"

الفيلم إنتاج عام ١٩٨٥؛ وتدور أحداثه حول زوجين يعيشان مع ابنتهم حياة هادئة ومستقرة، ولكن تنقلب الأحداث بعد مطاردة روح شقيقة الزوج لأنها قتلت الكلب والقط المملوكين للعائلة، وتطارد تلك الروح كل أفراد العائلة للانتقام .

الفيلم بطولة فاروق الفيشاوى، ميرفت أمين، هشام سليم، مريم فخر الدين، دلال عبدالعزيز والإخراج يس إسماعيل يس .

"استغاثة من العالم الآخر"

الفيلم إنتاج عام ١٩٨٥؛ وتدور أحداثه حول فتاة تتمتع بقدرات خاصة بالاتصال بالعالم الآخر، ومن ضمن الأحداث تحلم بالطبيب النفسى الذى يخبرها بوجود مفتاح آخر لخزانة منزله عليها البحث عنه.

الفيلم بطولة فاروق الفيشاوى، معالى زايد، بوسى، شوقى شامخ، صبرى عبد المنعم، رشوان توفيق والإخراج محمد حسيب .

"الإنس والجن"

الفيلم إنتاج عام ١٩٨٥؛ وتدور أحداثه حول فتاة تعود من الولايات المتحدة الأمريكية لتلتقى شابا يدعى جلال، ولكن تتفاجأ به فى غرفتها ليخبرها أنه من الجن ووقع فى غرامها، وتتصاعد الأحداث بشكل درامى تشويقى.

الفيلم بطولة عادل إمام، يسرا، عزت العلايلي، أمينة رزق، السيد راضى، ناهد جبر والإخراج محمد راضى .

الأبيض والأسود

"عيون ساحرة" الفيلم إنتاج عام ١٩٣٤؛ ويعتبر من أوائل أفلام الرعب والخيال العلمى فى ذلك الوقت، وتكمن الصعوبة فى التصوير والخدع فى تلك الحقبة الزمنية، وتدور أحداث الفيلم حول فتاة وقعت فى غرام شاب وبعد فترة حاول الابتعاد عنها، ولكنها تطارده حتى يفر مسرعاً بسيارته ليقع حادث كبير تنجو هى ويموت الفتى، وتذهب له المقابر ليلا لتحضر روحه بأعمال سحرية وتنجح فى ذلك فى مشاهد من الرعب والخيال العلمى .

الفيلم بطولة آسيا، مارى كويتى، عبد السلام النابلسي، أحمد جلال، والإخراج أحمد جلال .

"سفير جهنم"

الفيلم إنتاج عام ١٩٤٥؛ وتدور أحداثه حول أسرة فقيرة بسيطة يختارها الشيطان ليثبت بتجربة على أرض الواقع سيطرته وقدرته على البشر، ويستجيب الزوج وزوجته إلى غواية الشيطان .

الفيلم بطولة يوسف وهبى، ليلى فوزى، فردوس محمد، هاجر حمدى والإخراج يوسف وهبى .

"حرام عليك"

الفيلم إنتاج عام ١٩٥٣؛ وتدور أحداثه حول عاملين يعملان بأحد المحال التى تبيع التحف والتماثيل الأثرية، ويكون صاحب المحل متورطا مع عالم آثار لإحياء مومياء لكشف أسرار الفراعنة، وكان يملك من التعاويذ السحرية أن يحول أحد ضحاياه لذئب وقت سماع عويله، وتتصاعد الأحداث بشكل تشويقى.

الفيلم بطولة إسماعيل يس، عبدالفتاح القصرى، ستيفان روستى، لولا صدقى، سناء جميل، والإخراج عيسى كرامة .

"موعد مع إبليس"

الفيلم إنتاج عام ١٩٥٥؛ وتدور أحداثه حول طبيب يعانى من ضيق الحال وأزمات مالية طاحنة، يظهر له رجل يعقد معه صفقة أن يملك المال والشهرة الواسعة كطبيب، ولكن بشروط وهو ما يحدث ليكتشف الطبيب فيما بعد أن هذا الشخص هو الشيطان نفسه .

الفيلم بطولة محمود المليجى، ذكى رستم، منير مراد، وداد حمدى، عبدالمنعم إبراهيم والإخراج كامل التلمسانى .

"القصر الملعون"

الفيلم إنتاج عام ١٩٦٢؛ وتدور أحداثه حول فهمى الرجل الثرى الذى طالب محاميه الشاب أن يحرر له وصية والتى كانت تحرم شقيقته من الميراث، وبعد فترة غير وصيته، يشك المحامى فى شقيقته نجية، ويكتشف أن ابنة أخيها فقدت عقلها بسبب أصوات وإدعاء ظهور أشباح فى القصر .

الفيلم بطولة صلاح ذو الفقار، مريم فخر الدين، محمود المليجى، عبدالمنعم إبراهيم، قدرية قدرى والإخراج حسن رضا .