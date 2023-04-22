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الأحد 23 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

بسبب ترتيب الأسماء.. ابنة محمود حميدة تصف صناع "هارلي" بعدم المهنية.. صور

فيلم هارلي
فيلم هارلي
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هاجمت إيمان محمود حميدة ابنة الفنان محمود حميدة ومديرة أعماله صناع الفيلم السينمائى "هارلى" المشارك حالياً بموسم عيد الفطر.

ونشرت إيمان على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" تهاجم صناع العمل وتصفهم بعدم الإحترام والمهنية والإلتزام، وأنها حاولت التواصل مع شركة الإنتاج قبل نزول الفيلم وعرضة بدور السينما للوقوف على تنفيذ بند بالعقد بمكان ووقت ظهور النجم محمود حميدة على التتر، ولكن جاء الرد قبل نزول الفيلم بثلاث أيام "لسه التترات مخلصتش" ، وكشفت أنه لم يتم إخطارها بمكان أو موعد العرض الخاص للفيلم.

ونشرت إيمان صور العقد والبند الخاص بوضع إسم والدها بالتتر، وهو مذكور فى البند فور ظهور بطل العمل محمد رمضان مباشرة وقبل نزول اسم الفيلم وهو مالم يحدث، بل تم وضع إسم حميده بعد إسم الفيلم بل وبعد اسم أحد الأبطال أيضاً قبل إسمه .

من جانبه لم ينشر الفنان محمود حميدة أى صور أو أخبار بنزول عرض الفيلم على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" رغم نزول الفيلم بالأمس .

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محمود حميده هارلى