مظاهرات حاشدة أمام البرلمان البريطانى احتجاجا علي إخفاق الحكومة فى ملف البيئة

توجه آلاف المحتجين إلى البرلمان البريطاني، اليوم السبت، في إطار حملة تستمر 4 أيام، تهدف إلى "تسليط الضوء على إخفاقات الحكومة المتعلقة بالبيئة،" بحسب ما ذكرت "رويترز".

وركزت المظاهرة على البيئة، والتنوع البيئي، وانطلقت من "وستمنستر آبي" بمشاركة حشد كبير من الأطفال الذين ارتدوا ملابس ووضعوا أقنعة ترمز لحيوانات.

وكانت أطلقت مجموعة "Extinction Rebellion" البيئية (XR) الحدث، يوم أمس الجمعة، ووعدت بالابتعاد عن قطع الطرقات التي باتت تعرف بها.

وتقول المجموعة إن الآلاف تظاهروا أمام الدوائر الحكومية في العاصمة البريطانية لندن لـ"تسليط الضوء على الإخفاقات البيئية والاجتماعية فيها جميعا".

وتسببت المجموعة في السنوات الأخيرة، في اضطرابات كبيرة طالت الطرقات، والمطارات، وشبكات النقل العام، في إطار مظاهرات للاحتجاج على تغير المناخ.