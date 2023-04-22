الدوري الإسباني.. ريال مدريد يتقدم على سيلتا فيجو في الشوط الأول

تقدم فريق ريال مدريد في الشوط الأول من مباراته ضد سيلتا فيجو بهدف للاشئ، في اللقاء الذي يقام حاليًا بملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات الجولة 30 من بطولة الدوري الإسباني.

وأنهى الريال الشوط الأول من مباراته أمام سيلتا فيجو، متقدمًا بهدف دون مقابل، أحرزه ماركو أسينسيو في الدقيقة 42، بعد استلامه كرة عرضية من زميله فينيسيوس جونيور في منطقة الجزاء.

ويأمل الملكي في مواجهة الليلة، في الحصول على الثلاث نقاط من أجل تقليص فارق النقاط مع برشلونة متصدر الليجا الإسبانية.

ويحتل فريق ريال مدريد، وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 62 نقطة، بفارق 11 نقطة عن برشلونة المتصدر، فيما يأتي سيلتا فيجو في المركز الثاني عشر وفي رصيده 36 نقطة.

وبدأ ريال مدريد المباراة ضد سيلتا فيجو، بالتشكيل التالي.

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: إدواردو كامافينجا – إيدير ميليتاو – أنطونيو روديجير – ناتشو فيرنانديز

خط الوسط: فيديريكو فالفيردي – أوريلين تشواميني – داني سيبايوس

وفي الهجوم: فينيسيوس جونيور – كريم بنزيما – ماركو أسينسيو.