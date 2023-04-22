ads
الأحد 23 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الرئيس الأوكراني يفرض عقوبات على الأحزاب السياسية ولجنة الانتخابات المركزية الروسية

الرئيس الأوكراني
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

فرض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، عقوبات على الأحزاب السياسية الروسية ولجنة الانتخابات المركزية، بحسب المرسوم الذي نُشر على موقعه الرسمي.

وتشمل قائمة العقوبات الحزب الشيوعي لروسيا الاتحادية والحزب الليبرالي الديمقراطي لروسيا، وحزب روسيا العادلة، وحزب الشعب الجديد، وكذلك لجنة الانتخابات المركزية الروسية.

يُذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن، في 24 فبراير الماضي، شن عملية عسكرية ضد أهداف في أوكرانيا بهدف حماية سكان منطقة دونباس، الأمر الذي دفع العديد من دول الغرب والولايات المتحدة لفرض عقوبات اقتصادية ضخمة ضد روسيا.

زيلينسكي روسيا العقوبات الرئيس الأوكراني عملية عسكرية