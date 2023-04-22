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الأحد 23 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الخارجية التونسية: لم يطرأ أي تغيير في شروط الدخول إلى البلاد

الخارجية التونسية
الخارجية التونسية
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أكدت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، أنه لم يطرأ أي تغيير في شروط الدخول إلى البلاد عبر جميع المعابر الجوية والبحرية والبرية.

وذكرت الخارجية التونسية في بيان اليوم، أنه يجري قبول المسافرين الوافدين وفق نفس الشروط المعمول بها طيلة السنوات الماضية دون أي إجراءات جديدة أو إضافية؛ وذلك خلافا لما يتم تداوله من أخبار حول فرض شروط جديدة للدخول إلى تونس بالنسبة للقادمين من الدول الأوروبية.

وأضافت أن جميع السلطات التونسية تواصل توفير أفضل الظروف لاستقبال ضيوف تونس من كل البلدان الشقيقة والصديقة وجميع التسهيلات من أجل حسن إقامتهم وسلامتهم.

الخارجية التونسية شروط الدخول المعابر تونس