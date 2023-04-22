مركز الحسنة بوسط سيناء يرفع درجة الاستعداد خلال عيد الفطر

رفع مركز ومدينة الحسنة بوسط سيناء حالة الاستعدادات لعيد الفطر المبارك بناءاً على تعليمات محاسب سعد خليل بغدادي رئيس مركز ومدينة الحسنة وضمن توجيهات محافظ شمال سيناء بضرورة الاستعداد التام خلال فترة اجازة عيد الفطر المبارك ومتابعة كافة القطاعات الخدمية.

تم تشكيل غرفة عمليات بمجلس المدينة برئاسة محمد أحمد المغربى سكرتير عام المركز والمدينة حيت شدد رئيس المركز والمدينة على رفع درجة التأهب إلى الدرجة القصوى بجميع الإدارات الخدمية لتلبية جميع احتياجات المواطنين خلال إجازة عيد الفطر.

كما أوضح رئيس المركز والمدينة إلى ضرورة التواجد الميدانى لكافة القطاعات لتحقيق الاستجابة السريعة والتعامل القوى مع أى مشكلة تواجه المواطن والعمل على حلها.

شدد رئيس المركز والمدينة على رفع درجة الاستعداد القصوى خاصه بقطاع المياه والصرف الصحي لتغطية جميع برامج المياة وتوزيعيها على الأهالى خلال إجازة العيد.

وكذلك ضرورة التأهب الكامل لمواجهة أى اعطال تحدث بجميع قرى المركز والمدينة خلال أيام اجازة العيد٠ كما شدد رئيس المركز والمدينة على قطاع النظافة والتجميل بضرورة تكثيف الإجراءات الإحترازية والوقائية بالإضافة إلى تكثيف حملات النظافة ورفع القمامة والمخلفات من جميع شوارع المركز والمدينة حرصاً على صحة وسلامة الجميع خاصه خلال أيام عيد الفطر المبارك.

كما شدد أيضا إلى ضرورة جاهزية معدات التدخل السريع بالمجلس لمواجهة أى مشكلة قد تحدث تحول دون وصول الخدمة للمواطنين كما شدد أيضا على ضرورة متابعة ورصد أى ظاهرة تعدى على الأراضي المملوكة للدولة أو البناء بدون تراخيص خلال فترة اجازة عيد الفطر المبارك والتعامل بكل حسم وتفعيل الإزالات الفورية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وذالك حفاظاً على هيبة الدولة المصرية.

كما أشار إلى ضرورة التواصل المستمر بين القرى وغرفة عمليات المجلس لمتابعة الوضع داخل القرى اول باول خلال فترة اجازة عيد الفطر المبارك.

كما لفت رئيس المركز والمدينة أيضا إلى ضرورة جاهزية كافة الإدارات الخدمية والعمل بيقظة تامة للتصدى لأى مشكله تواجه المواطن أمام وصول الخدمة المقدمة للجميع.

كما أشار أيضاً إلى ضرورة متابعة كافة الطرق المؤدية إلى قرى المركز والمدينة والتأكد من عدم وجود أى عوائق أمام المارة حرصاً على سلامة جميع المواطنين.