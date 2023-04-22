اقرأ غدا في "البوابة".. إخماد التمرد.. الجيش السودانى: خلصنا البلاد من أكبر مشروع انتهازي

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الأحد 23 أبريل 2023، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

إخماد التمرد.. الجيش السودانى: خلصنا البلاد من أكبر مشروع انتهازي

عشرات الضحايا.. وجثث تنتظر الدفن.. وقذائف تخترق المبانى العامة حتى المستشفيات

«الخارجية:» نعمل على إجلاء المصريين الراغبين فى العودة من السودان

تصعيد جديد بين روسيا والناتو.. موسكو تنتقد تصريحات الحلف بشأن انضمام أوكرانيا.. والغرب يزود كييف بصواريخ وذخائر

انتخابات أمريكا 2024.. توقعات بإعلان جو بايدن ترشحه لفترة رئاسية ثانية قريبا

إصابة 8 أشخاص فى إطلاق نار بواشنطن

محاكمة 3 متظاهرين فرنسيين بتهمة إهانة ماكرون