ads
الأحد 23 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

جريدة البوابة

اقرأ غدا في "البوابة".. إخماد التمرد.. الجيش السودانى: خلصنا البلاد من أكبر مشروع انتهازي

العدد
العدد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الأحد 23 أبريل 2023، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

إخماد التمرد.. الجيش السودانى: خلصنا البلاد من أكبر مشروع انتهازي

عشرات الضحايا.. وجثث تنتظر الدفن.. وقذائف تخترق المبانى العامة حتى المستشفيات

«الخارجية:» نعمل على إجلاء المصريين الراغبين فى العودة من السودان

تصعيد جديد بين روسيا والناتو.. موسكو تنتقد تصريحات الحلف بشأن انضمام أوكرانيا.. والغرب يزود كييف بصواريخ وذخائر

انتخابات أمريكا 2024.. توقعات بإعلان جو بايدن ترشحه لفترة رئاسية ثانية قريبا

إصابة 8 أشخاص فى إطلاق نار بواشنطن

محاكمة 3 متظاهرين فرنسيين بتهمة إهانة ماكرون

العدد
الجيش السوداني التمرد البوابة