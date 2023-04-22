دمشق: نتابع باهتمام كبير أوضاع الجالية السورية والبعثة الدبلوماسية في السودان

قالت وزارة الخارجية السورية، إن «الجمهورية العربية السورية تتابع بقلق الأحداث الجارية في السودان الشقيق، وتتمنى للشعب السوداني الأمن والاستقرار».

وأضافت في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مساء السبت، إن «سورية تتابع باهتمام كبير أوضاع الجالية السورية، والبعثة الدبلوماسية في السودان الشقيق».

وأشارت إلى توجيه السفارة السورية في الخرطوم إلى تسجيل أسماء الجالية السورية الراغبين بالإجلاء وفق الإمكانات المتاحة، وفي إطار الحفاظ على حياة السوريين بعيدا عن الأخطار المحتملة.

هذا ودخل النزاع في السودان يومه الثامن، حيث تُسمع بين الحين والآخر اشتباكات متقطعة، رغم اتفاق لوقف إطلاق النار خلال العيد بين قوات الجيش والدعم السريع.

وأعلن الجيش السوداني أن العمل جارٍ لإخلاء الرعايا الأجانب من السودان جراء الاشتباكات الدائرة في البلاد، وأكد الجيش أن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين ستجلي رعاياها.

وأكد الجيش السوداني، أنّه سيتم إجلاء الرعايا والبعثات الأجنبية من البلاد خلال الساعات المقبلة، مشيرًا إلى أنّ دول الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين، ستجلي دبلوماسييها ورعاياها جوًا، بطائراتها في أقرب وقت.

من جانبها، أعلنت قوات الدعم السريع في السودان استعدادها لفتح جميع مطارات السودان أمام حركة الملاحة الجوية جزئيا أمام الدول الراغبة في إجلاء رعاياها.