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الأحد 23 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

خروج المصابين بتسمم غذائى بالمنيا من المستشفى بعد تلقى العلاج

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أصيب 5 أشخاص من أسرة واحدة بالتسمم عقب تناولهم وجبة فراخ فاسدة داخل منزلهم في قرية تلة التابعة لمركز المنيا، وجري نقلهم إلي المستشفي العام لتلقي العلاج.
تلقي اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بورود إشارة من المستشفي العام، تتضمن وصول كل من: سناء .ع، 40 عاما، ربة منزل منزل، دينا.م 6 سنوات، مريم .م 16 عاما، ماهر .م 45 عاما، بجول.م، 6 سنوات، جميعهم يقيمون في قرية تلة بمركز المنيا، ويعانون من القئ والإسهال والمغص المعوي وارتفاع طفيف في درجة حرارة الجسم.
بانتقال الأجهزة الأمنية للفحص وإجراء التحريات الأولية، تبين أن المصابون تناولوا وجبة طعام منزلية فاسدة عبارة عن فراخ بانيه داخل منزلهم الكائن بقرية تله، وفور شعورهم بالتعب والأعياء جري نقلهم إلي المستشفي العام لتلقي العلاج، حيث أجريت لهم عمليات غسيل وتطهير معوي حتي تماثلوا للشفاء.
تم تحرير محضرا بالواقعة، وإخطار النيابة العامة للتحقيق والتصرف، والتي كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الظروف والملابسات.

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