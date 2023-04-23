فسح العيد.. لا يفوتك طفطف حديقة الحيوان بالجيزة.. ونزهة نيلية للقناطر.. وجلسة صفاء بحديقة عابدين.. وسحر الميرلاند

الجيزة والقاهرة يعتبران وجهتين للخروج في أيام العيد لقضاء أسعد الأوقات بين بالأماكن العامة وحديقة الحيوان لا سيما الرحلات النيلية.

حديقة الحيوان بالجيزة

بالطبع لا تفوتك تلك الرحلة الممتعة في حديقة الحيوان بالجيزة، التي تضم 4281 نوعا من الحيوانات والطيور، والزواحف منها أكثر من 3 آلاف نوع من الطيور و369 نوعًا من الزواحف وبقية السلالات من الثدييات، والتي تعد أحد عناصر الجذب لزيارة حديقة الحيوان بالجيزة.

ويبلغ سعر تذكرة الحديقة 5 جنيهات للمصريين، و20 جنيها لغير المصريين طوال أيام الأسبوع، وفي غير أيام العيد يكون سعر تذكرة الحديقة يوم الثلاثاء 65 جنيها للرحلات إذ تكون الحديقة مغلقة.

ويعد «طفطف» حديقة الحيوان، هو أحد العلامات المميزة في الحديقة التي من خلاله يستمتع الزوار بمختلف المواقع بالحديقة، وإدخال خدمة التنقل داخل الحديقة عن طريق عدد 2 قطار ترفيهي وعمل مسارات للقطارين للتجول في متعة وراحة الزائرين.

فسحة نيلية بالقناطر

ويتم تنظيم فسحة نيلية وحسب الطلب لمدة ساعة فى النيل ب25 ورحلة لمدينة القناطر الخيرية لمدة 6 ساعات 50 جنيه، حيث يتم تجميع 50 فردا للرحلة فى أتوبيس مكيف بدورين مجهز بدورات مياه.

وتشمل تذكرة القناطر الخيرية، رحلة ذهاب وعودة من المظلات للقناطر تنتظر الركاب 3 ساعات فى مرسى القناطر ثم العودة مرة اخرى للمظلات وتستغرق رحلة الذهاب والعودة 4 ساعات تقريبا ما يجعلها فسحة نيلية ممتعة.

حديقة الميرلاند

تقع حديقة الميرلاند على مساحة ٥٠ ألف فدان في مصر الجديدة، تم إنشاؤها في عهد الملك فاروق عام ١٩٤٥ وكانت تسمي نادي الخيل.

مؤخرا تم تطوير الحديقة لتصبح متكاملة وتشمل التنزه ومطاعم ومحلات مأكولات شهيرة.

وأصبح سعر تذكرة الدخول عن 20 جنيها من الأحد إلى الخميس، وفي حالة الذهاب يومي الجمعة والسبت يكون سعر التذكرة 30 جنيها.

إذا رغب بعض الزائرين في اصطحاب الكاميرا وعمل فوتوسيشن بالحديقة فلابد من دفع رسوم قد تصل إلى 500 جنيه.

وتمتاز الحديقة بمكانها المتميز في مصر الجديدة، واعتبارها من ضمن الوجهات للتنزه حتى لو تنزهت بجنانب أسوارها.

قصر عابدين وحديقته

يصبح الدخول أيضا للمتاحف من أجمل خروجات العيد والتي تشتاق الأسر المصرية لها.

وهو ما تجده في قصر عابدين في وسط البلد، وما يحتويه من متاحف.

الي جانب هذا فتستطيع العائلة بعد الخروج من المتحف، ان تتواجد بحديقة عابدين بعد أن تم تجديدها ووضع سور وتحديد سعر تذكرة للدخول تقدر بخمس جنيهات للفرد.

كما تم توفير الكثير من الخدمات التي يمكن تقديمها للزوار، إذ تم تزويد الحديقة بالكثير من المقاعد المختلفة، كما تم إتاحة الفرصة للمطاعم والكافيهات بالتواجد داخل الحديقة حتى يستطيع الزائر تناول الطعام والشراب داخل الحديقة، دون أن يكون هناك حاجة للبحث مكان آخر لتناول الطعام به.