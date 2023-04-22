النيابة تحقق في واقعة مشاجرة بين صاحب مطعم وعمال بمقهى بالتجمع الخامس

فتحت نيابة القاهرة الجديدة، تحقيقات موسعة في واقعة ضبط طرفي مشاجرة بين صاحب مطعم وعمال بمقهى بنطاق قسم شرطة التجمع الخامس، حيث كلفت النيابة بسرعة وصول تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على ملابساتها وظروفها.



وتعود تفاصيل القضية عندما تبلغ لقسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة بنشوب مشاجرة بدائرة القسم ووجود مصابين.

بالإنتقال والفحص تبين نشوب مشاجرة بين طرف أول (مالك مطعم– شقيقه) مصابين بجروح متفرقة بالجسم، وطرف ثان (5 أشخاص) مصابين بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم ، بسبب حدوث مشادة كلامية بين الطرف الأول وعامل بمقهى بدائرة القسم لإعتراضه على غسيل الدراجات النارية التابعة للطرف الأول أمام المقهى محل عمله وعلى إثر ذلك قام الطرفين بالتعدى على بعضهم البعض بالضرب وتراشق بالحجارة مناصرة للعامل بالمقهى محدثين ما بهم من إصابات.. وبسؤالهم أيدوا ما سبق ، وإتهم كلاً من الطرفين بعضهم بالتسبب فى إحداث إصابتهم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.