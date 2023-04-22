«عشان بتأكل الكلاب» التعدى على «صحفية» بالسب وتهديدها بالقتل بالمنيل

تعدى بلطجيان منطقة المنيل بمصر القديمة على صحفية بالسب وتهديدها بالقتل، لاطعامها الكلاب الضالة وتصديها لهما ضد قتلهم بالخرطوش.

البداية بتلقي قسم شرطة مصر القديمة بلاغا من اسماء.ا «صحفية» مفاده التعدى عليها بالسب من قبل شخص يدعى «باسم» وآخر، و تلقيها تهديدهات منهما ببندقية خرطوش، بسبب اطعامهما الكلاب.

وذكرت الصحفية فى بلاغها ان احد المشكو فى حقهم قام بقتل كلاب الشارع ببندقيه كانت بحوزته .

وحينما تدخلت لمنعه وحاولت إقناعه بأن تلك الكلاب مسالمة ولم تقم باذيه احد قام بترويعها وتهديدها بواسطة السلاح الذي كان بحوزته وتوعد بقتلها، بالإضافة إلى ترهيب وزعر أهالى المنطقة بسبب الأعيرة النارية التى اطلقها من البندقية الخاصة به.

وحرر محضر برقم 3416 اداري قسم مصر القديمة.

من جهة اخري قالت إحدى عضوات جمعية الرفق بالحيوان أن الجمعية سبق وقامت بتطعيم جميع كلاب منطقة المنيل وتعقيمها، مشيرة إلى أن تلك الكلاب مسالمة وودودة مع المواطنين ولم يسبق لها اذية احد منهم.

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