الزمالك يجهز مصطفي شلبي لموقعة السوبر أمام الأهلي

يعاني مصطفي شلبي لاعب الزمالك من إصابة بشد في العضلة الضامة بعد خوض مباارة المقاولون العرب الأخيرة بالدوري .

ويسعى الجهاز الفني للزمالك بقيادة المدرب أوسوريو لتجهيز مصطفي شلبي خلال الأيام المقبلة لمباراة السوبر المصري أمام الأهلي والمقرر لها يوم 5 مايو المقبل بالإمارات .

يذكر أن مصطفي شلبي سيغيب عن مباراة الزمالك المقبلة أمام سيراميكا للإصابة، وايضا لتراكم البطاقات الصفراء ,

ويستأنف فريق الكرة الأول بالزمالك بقيادة المدرب كارلوس أوسوريو، غدا الأحد تدريباته استعدادا للقاء سيراميكا كليوباترا في اللقاء المؤجل من الأسبوع التاسع عشر لمسابقة الدوري الممتاز .

ويقام لقاء الزمالك وسيراميكا في الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم الأربعاء المقبل، على استاد القاهرة الدولي بحضور جماهيري .

وحصل لاعبو الزمالك أمس الجمعة واليوم السبت على راحة سلبية من التدريبات وذلك بسبب عيد الفطر ولمنح اللاعبين فرصة للاحتفال مع أسرهم .

ويحتل فريق الزمالك حاليا المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الممتاز، وذلك برصيد 40 نقطة من خوض 24 مباراة.

وخلال 24 مباراة، نجح فريق الزمالك في الفوز بـ11 مباراة، وتعادل في 7 مباريات، وخسر في 6 مباريات، وسجل لاعبو الفريق 36 هدفا، ودخل مرمى الفريق 24 هدفا.