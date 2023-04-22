حملات توعية لمواجهة ظاهرة التدخين والتعاطي والإدمان داخل حدائق الدقهلية

استمرت اليوم السبت ثانى أيام عيد الفطر المبارك أعمال تنفيذ مبادرات" أنت أقوى من المخدرات " من خلال حملات التوعية الميدانية لمواجهة ظاهرة التدخين والتعاطي والإدمان خلال أيام العيد داخل حدائق الدقهلية بالتنسيق مع صندوق علاج ومكافحه الادمان ووحدة السكان المركزية بوزارة التنمية المحلية.

وقالت الدكتورة هبة البيلي مدير وحدة السكان بديوان عام المحافظة إنه باشراف ومتابعة الدكتورة فاطمة الزهراء جيل رئيس وحدة السكان المركزية بوزارة التنمية المحلية وفي إطار تفعيل دور وحدات السكان لتسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية، قامت وحدة السكان بمحافظة الدقهلية ومن خلال التنسيق مع صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطى بتنظيم حملة توعية ضد التدخين والادمان للمواطنين وذلك بحديقة شجرة الدر بالمنصورة تحت شعار "عيدك أحلي بدون دخان".

واضافت أن اعمال الحملة تضمنت تنفيذ أنشطة مختلفة ومتنوعة للأطفال شملت تلوين في الكراسات ولعب السلم والدخان وتوزيع بلالين تحمل رسائل توعوية والتحدث مع الأطفال بالمراحل العمرية المختلفة من خلال استخدام أساليب غير تقليدية تتماشي مع المراحل العمرية المختلفة لتسليط الضوء علي أضرار المخدرات .

واشارت إلى أنه تم استخدام أساليب فنية وإبداعية وثقافية لتوعية الأطفال والشباب بمخاطر التدخين والمخدرات وكذلك توعية الأسر في الحديقة وتوزيع منشورات صندوق مكافحة وعلاج الإدمان في أماكن تواجد الأطفال وأسرهم وتعريفهم بالخط الساخن 16023للعلاج بالمجان وفي سريه تامة وتم تنفيذ اعمال الحملة باشراف بوسي أبو المجد مدير وحده السكان بحى غرب المنصورة و بمشاركة بلال شعبان مسئول البرامج الوقائية بصندوق مكافحة الادمان.

وأوضحت أن الحملة استهدفت رفع الوعى بمخاطر إدمان المواد المخدرة ومخاطر التدخين وتم الرد على استفسارات المواطنين حول آليات التطبيق لقانون مواجهة التعاطي وتم استعراض آليات التوعية للمواطنين للكشف عن المخدرات فى ضوء القانون الجديد وقد لاقت الحمله نجاحا كبيرا وترحيب من جميع الاسر والمواطنين الذين شملتهم الحملة بحديقة شجرة الدر بالمنصورة .

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