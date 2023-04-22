الدوري الألماني.. بوروسيا دورتموند يقتنص الصدارة باكتساح آينتراخت فرانكفورت

اكتسح فريق بوروسيا دورتموند، ضيفه آينتراخت فرانكفورت برباعية نظيفة، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت، وأقيمت على ملعب سيجنال إيدونا بارك، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري الألماني.

ونجح دورتموند في اقتناص صدارة البوندسليجا من بايرن ميونخ، بفوزه العريض على فرانكفورت، مستغلًا خسارة البايرن من ماينز بثلاثية مقابل هدف في نفس الجولة.

افتتح جود بيلينجهام التسجيل في الدقيقة 19، ثم أضاف دونيل مالين الهدف الثاني في الدقيقة 24، قبل أن يعزز ماتس هوملز تفوق أصحاب الأرض بهدف ثالث في الدقيقة 41، ثم اختتم مالين الرباعية في الدقيقة 66 من زمن اللقاء.

وبتلك النتيجة، انتزع بوروسيا دورتموند صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 60 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن بايرن ميونخ صاحب المركز الثاني، فيما تجمد رصيد آينتراخت فرانكفورت عند 42 نقطة في المركز التاسع.