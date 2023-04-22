وكيل الصحة بمطروح يفاجئ مستشفى النجيلة المركزي للتأكد من تطبيق خطة الطوارئ

أجرى الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح، اليوم السبت ثاني أيام عيد الفطر المبارك، جولة مفاجئة على مستشفى النجيلة المركزي، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضي والمواطنين بها، وتقييم مستوى وجودة الخدمة.

وتأكد وكيل وزارة الصحة بمطروح من تنفيذ خطة الطوارئ، ورفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفى، ومضاعفة كميات الأدوية والمستلزمات الطبية بأقسام الاستقبال والطوارئ، وتوافر المخزون الاستراتيجي منها، وتواجد القوي البشرية في أماكن تقديم الخدمة.

تفقد وكيل الوزارة الأقسام الطبية المختلفة بالمستشفى، وتم التأكد من التدريب الجيد للفريق التمريضي على التعامل مع الأجهزة الطبية بالأقسام الحرجة، وقام بمناظرة جداول نوبتجيات الفرق الطبية المكلفة بالعمل بالأقسام خلال فترة عيد الفطر المبارك، مقدماً التهنئة للفرق الطبية والمرضى بهذه المناسبة العطرة، كما تأكد من توافر الأمصال واللقاحات، وفصائل الدم المختلفة بقسم الاستقبال والطوارئ، كما قام بمراجعة نسب الاستهلاك الخاصة بالأدوية، متفقدا قسم الحضانات للأطفال المبتسرين.

وناقش الدكتور محمود حبيب نائب مدير المستشفى في معدلات الأداء ونسب الاشغال للقسم وقام بمناظرة السجلات الطبية للحالات.

وتفقد "سالم" قسم الكلى الصناعي، مطمئنا على إجراء جلسات الغسيل الكلوي خلال فترة العيد، وحرص على الاستماع إلى المرضى، لمعرفة مدى رضاهم عن الخدمة المقدمة، وتوفير أي احتياجات طبية لهم، موجهاً بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية للمرضى.

على صعيد متصل تابع وكيل وزارة الصحة الوحدة الصحية بقرية المثاني حيث تخدم الوحدة قطاع عريض من المواطنين من سكان منطقة المثاني والقرى المجاورة وتلاحظ التزام التمريض النوبتجى بمكان العمل وعدم تواجد أي أطباء ووجه الدكتورة مروة عبدالمنعم مدير إدارة الرعاية الأساسية باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتغيبين.

جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بالمتابعة الميدانية المستمرة والمكثفة لمنافذ تقديم الخدمة الطبية بجميع مراكز محافظة مطروح، خاصة أيام العطلات الرسمية.

وكيل صحة مطروح يفاجئ مستشفى النجيلة المركزي للتأكد من تطبيق خطة الطوارئ

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