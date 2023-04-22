"العيد أحلى بمراكز الشباب".. إقبال كبير من المواطنين على مراكز الشباب بالسنبلاوين

فتحت مركز شباب بإدارة شباب السنبلاوين أبوابها لاستقبال الجماهير من النشء والشباب فى ثاني أيام عيد الفطر المبارك ، بعد النجاح الكبير الذي تحقق بإقبال كثيف لأداء صلاة العيد بساحات مراكز الشباب التابعة لإدارة السنبلاوين. فيما تابع جاسر خالد مدير إدارة شباب السنبلاوين بنفسه تنفيذ فعاليات المبادرة بمراكز الشباب بإدارة السنبلاوين، وشارك النشء والشباب لعبة تنس الطاولة من داخل مراكز الشباب.

جاءت المبادرة " العيد احلى بمراكز الشباب"، فى إطار توجيهات وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بتكثيف الأنشطة والبرامج المنفذة داخل مراكز الشباب على مستوى جميع محافظات الجمهورية لاسيما خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

تضمنت الاحتفالية فى ثاني أيام عيد الفطر المبارك ، بجميع مراكز الشباب على مستوى إدارة شباب السنبلاوين العديد من الفقرات والبرامج خلال أيام العيد ، وتشمل فقرات ترويحية وفنية واستعراضية وتوزيع الهدايا على الأطفال ، يتخللها ممارسة الرواد والاعضاء للخدمات الموجودة بالمركز من ملاهي وألعاب ترفيهية وتنس طاولة وبلياردو وكرة قدم وألعاب إلكترونية.

يأتي تنفيذ هذه المبادرة : " العيد احلى بمراكز الشباب"، فى ضوء استراتيجية وزارة الشباب والرياضة، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ،الذي طالب برفع درجة الاستعداد داخل مراكز الشباب فى إطار التجهيزات لاستقبال المواطنين والشباب خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

IMG-20230422-WA0224

IMG-20230422-WA0230

IMG-20230422-WA0225

IMG-20230422-WA0226

IMG-20230422-WA0227

IMG-20230422-WA0228

IMG-20230422-WA0178

IMG-20230422-WA0223

IMG-20230422-WA0234

IMG-20230422-WA0235

IMG-20230422-WA0229

IMG-20230422-WA0232