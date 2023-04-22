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الأحد 23 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إقبال كبير من المواطنين على الحدائق والكورنيش ثاني أيام العيد بمطروح.. صور

إقبال المواطنين على
إقبال المواطنين على الحدائق والكورنيش ثاني أيام العيد بمطروح
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 شهدت محافظة مطروح في اليوم الثاني من أيام عيد الفطر المبارك استمرار مظاهر بهجة وفرحة الاستمتاع بهذه المناسبة في الحدائق والمنتزهات العامة ومراكز الشباب، وشهد كورنيش مدينة مرسى مطروح ومناطق الألعاب اقبالا كبيرا من الأهالي والأطفال. 


ووجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح لجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة باستمرار رفع درجة الاستعداد مع الاطمئنان على  توافر الخدمات المقدمة وتوفير التأمين اللازم والمتابعة على مدار اليوم مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدبريات وغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة. 


وقام الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح بالمرور على عدد من المستشفيات والاطمئنان على الجاهزية لأى طوارئ وتوافر الأطقم والأدوات والمستلزمات  الطبية والعلاجية. 


وأكد وكيل وزارة الشباب والرياضة بمطروح الدكتور وليد رفاعي، أن مديرية الشباب نظمت احتفالية بحديقة كليوباترا وسط مدينة مرسى مطروح، بجانب استمرار الاحتفالات بمراكز الشباب مع تقديم  العديد من البرامج والفعاليات الترفيهية، وسط توافد المواطنين بمختلف الفئات لقضاء وقت ترفيهي، وذلك فى إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بجعل الرياضة أسلوب حياة لكافة المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030. 


حيث  شهدت الاحتفالات إقبالاً كبيراً وتضمنت العديد من الالعاب والأنشطة والفقرات الترويحية، وتم توزيع الهدايا على المشاركين فى أجواء تغمرها الفرح والبهجة والسرور لجميع أهالى مطروح.

وأكد رفاعى استمرار  الاحتفالات  بالحدائق والمتنزهات العامة بجانب استمرار المبادرة التى أطلقتها وزارة الشباب والرياضة، تحت شعار "العيد أحلى بمراكز الشباب" والتى تهدف إلى رسم البسمة والسعادة على وجوه الأطفال والمواطنين بقرى ونجوع ومدن المحافظة.
 

كما كثفت مراكز المحافظة جهود النظافة ورفع تراكمات ومخلفات القمامة من الشوارع والميادين من خلال إدارات النظافة والتجميل. 

إقبال المواطنين على الحدائق والكورنيش ثاني أيام العيد بمطروح.. صور

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