توزيع هدايا ومطويات على مصطافي رأس البر بدمياط

استقبلت هيئة تنشيط السياحة، زائرى مدينة رأس البر خلال عيد الفطر المبارك،حيث قام فريق الهيئة باستقبال الزائرين على بوابتي المدينة، بعبارات الترحيب على كروت خشبية وتوزيع هدايا عينية وبالونات على الأطفال، وكذلك مطويات تضم أبرز المعالم السياحية بمحافظة دمياط.

وقال وليد الشهاوي رئيس مدينة رأس البر في دمياط أنه تم تجهيز الشاطئ وتنفيذ عدة أعمال به من تسوية الرمال وتكثيف حملات النظافة به وإجراء بعض اعمال الصيانة للممشى والبرجولات و خط الحماية داخل البحر مع تزويده بعدد ٣٣ برج إنقاذ وخيم تجميع الأطفال التائهين بعدد ٥ خيم ، علاوة على نقاط الإسعاف موزعين بطول الشاطئ ووضع لافتات بالشهادات السلامة تنفيذ أعمال لمكافحة الحشرات ،كما أكدت على ادارة السياحة بتنظيم عدد من الفعاليات والأنشطة الترفيهيةلاستقبال رواد المدينة.

كما تم تدعيم عدد من الخطوط المتوجهة الى رأس البر بسيارات اضافية.

قال الدكتور وليد الشاذلي وكيل وزارة الشباب والرياضة في محافظة دمياط أن وزارة الشباب والرياضة مبادرة «العيد أحلى بمراكز الشباب» من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ويتم تنفيذها بجميع مراكز الشباب على مستوى الجمهورية، احتفالا بعيد الفطر المبارك وذلك في إطار الدور المجتمعي لمراكز الشباب وفقا لإستراتيجية الوزارة وتحقيقا لأهدافها نحو مجتمع متكامل .

وأطلقت فعاليات المبادرة بمركز شباب الاربعين التابع لإدارة فارسكور ، تاني أيام عيد الفطر المبارك تطلق وزارة الشباب والرياضة بدمياط برعاية دكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة و دكتورة منال عوض محافظ دمياط وتوجيهات دكتور وليد الشاذلي مدير عام المديرية .