«هاتريك» محرز يقود مانشستر سيتي لنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بتخطي شيفيلد

قاد النجم الجزائري رياض محرز، جناح مانشستر سيتي، فريقه إلى نهائي بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد تخطي شيفيلد يونايتد في نصف النهائي بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت، على ملعب استاد ويمبلي.

وسجل محرز ثلاثة أهداف (هاتريك)، جاءت في الدقائق 43 من ركلة جزاء، و61، و66، ليتأهل مع السيتي إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وأصبح مانشستر سيتي، أول فريق يصل لنهائي كأس الاتحاد الانجليزي، دون أن تهتز شباكه بأي هدف في البطولة منذ إيفرتون في موسم 1965-1966.

كما بات رياض محرز، أول لاعب يسجل هاتريك في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي منذ 65 عامًا.

وكان مان سيتي، صعد إلى نصف نهائي البطولة بعد الفوز على بيرنلي بسداسية نظيفة، فيما تأهل شيفيلد يونايتد بعد الفوز على بلاكبيرن روفرز بنتيجة 3-2.

ويواجه مانشستر سيتي، الفائز من مواجهة برايتون ومانشستر يونايتد، التي تقام غدًا الأحد، في المباراة النهائية من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.