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الأحد 23 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

المحكمة العليا الأمريكية تحجب حكمًا يقيد الوصول إلى حبوب الإجهاض

المحكمة العليا -
المحكمة العليا - واشنطن
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حكم قاضٍ فيدرالي في ولاية تكساس الأمريكية في أوائل أبريل بتعليق الميفيبريستون الذي وافقت عليه إدارة الغذاء والدواء والمستخدم في أكثر من نصف عمليات الإجهاض في الولايات المتحدة.

وبحسب ما ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية فقد قررت المحكمة العليا منع حكم المحكمة ذات الدرجة الأدنى بشكل مؤقت والذي كان يقضي بمنع هذا العقار الخاص بالإجهاض وفرض قيود كبيرة عليه.

وقد وافق القضاة على طلبات طارئة من وزارة العدل وشركة Danco Laboratories لتصنيع الحبوب لوقف أمر قضائي أولي صادر عن قاضٍ فيدرالي في تكساس وسيحد الحكم بشكل كبير من توافر الدواء مع استمرار التقاضي في الطعن من قبل الجماعات المناهضة للإجهاض.

وقدم القرار انتصارًا لإدارة بايدن لأنها تدافع عن الوصول إلى العقار في آخر معركة قانونية شرسة حول الحقوق الإنجابية في الولايات المتحدة. وقد أشاد الرئيس بالقرار وقال إنه لا يزال متمسكًا بموافقة إدارة الغذاء والدواء على حبوب منع الحمل.

وقال بايدن في بيان: "نتيجة إقامة المحكمة العليا، يظل الميفيبريستون متاحًا ومعتمدًا للاستخدام الآمن والفعال بينما نواصل هذه المعركة في المحاكم". "لا يمكن أن تكون المخاطر أكبر بالنسبة للنساء في جميع أنحاء أمريكا. سأستمر في محاربة الهجمات ذات الدوافع السياسية على صحة المرأة ".

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