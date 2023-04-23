تعرف على حظك في الأبراج اليوم الأحد 23 أبريل 2023

تقدم «البوابة نيوز» الأبراج، اليوم الأحد الموافق 23 أبريل 2023، بحسب خبراء الفلك والنجوم.

برج الحمل

من الناحية الصحية أكثر من ممارسة الرياضة لأنك تعاني من الوزن الزائد، أما من الناحية المهنية أنت تشعر في الفترة الأخيرة بعدم الراحة من العمل، عاطفيًا حب جديد يدخل حياتك.

برج الثور

من الناحية الصحية تناول المكسرات النية لأنك تعاني من الكولسترول المرتفع، مهنيًا تفكر بعمل خطة جديد لإنقاذ نفسك، أما عاطفيًا تشعر بعدم الراحة من تصرفات الشريك.

برج الجوزاء

من الناحية الصحية حاول أن تبتعد عن المقالي في رمضان، أما من الناحية المهنية تفكر بالسفر في عيد الفطر للاسترخاء حاول أن تفصل بين العمل والإجازة، عاطفيًا تشعر بحب قوي اتجاه شريكك.

برج السرطان

من الناحية الصحية تشعر بانتفاخ شديد في المعدة حاول الابتعاد عن الحلويات والتدخين أيضًا، أما من الناحية المهنية أنت شخص ملتزم في عملك ولا تقصر وأمورك جيدة، أما عاطفيًا تنتظر رسالة من حبيبك حاول أن لا تستعجل.

برج الأسد

من الناحية الصحية تشعر بآلام في الظهر والرقبة حاول أن تعمل علاج طبيعي، أما من الناحية المهنية تشعر بانزعاج من مكان العمل، حاول البحث عن عمل آخر، أما من الناحية العاطفية أمورك مع الشريك جيدة.

برج العذراء

من الناحية الصحية حاول أن تمارس الرياضة في رمضان ولا تهملها لتخفيف وزنك، أما من الناحية المهنية تشعر بخيبة أمل من تصرف مديرك معك، عاطفيًا حاول الاهتمام بالشريك ولا تهمله.

برج الميزان

من الناحية الصحية تشعر بنغزات في الصدر حاول أن تبتعد عن البقوليات ومارس المشي، أما من الناحية المهنية تشعر بتردد في البقاء بالعمل، أما عاطفيًا أنت والشريك تخططان لرحلة قصيرة.

برج العقرب

من الناحية الصحية ابتعد عن الأطعمة الجاهزة وحاول الالتزام بالشوربة والفتوش، أما من الناحية المهنية تفكر بعمل جدول جديد لتحسين عملك، عاطفيًا حاول التقرب أكثر من الشريك.

برج القوس

من الناحية الصحية تفكر بعمل دايت قبل عيد الفطر، أما من الناحية المهنية تشعر بحب وراحة لعملك هنيئًا لك، أما من الناحية العاطفية لا يوجد شي جديد.

برج الجدي

من الناحية الصحية أنت ملتزم في ممارسة الرياضة بشهر رمضان، استمر، مهنيًا أنت تشعر بالملل من العمل بالمنزل حاول تغيير عملك، عاطفيًا أنت وحيد.

برج الدلو

من الناحية الصحية تشعر براحة بسبب الصوم لكن ابتعد عن الحلويات الدسمة، أما من الناحية المهنية أنت والمدير تفكرين بعمل خطة جديدة، عاطفيًا اليوم تفكر بالخروج مع الشريك من باب التغيير.

برج الحوت

من الناحية الصحية تفكر أن تقف عن عمل الرجيم لأنك لن تستفيد أبدًا، من الناحية المهنية تأخذ إجازة قصير بعيدًا عن العمل، عاطفيًا حبك للشريك مبالغ به.