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الأحد 23 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأحد 23 أبريل 2023

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة
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تقدم «البوابة نيوز» خدمة مواقيت الصلاة على مستوى محافظات الجمهورية حسب التوقيت المحلي لكل محافظة، اليوم الأحد 23 أبريل 2023.

القاهرة
الفجْر: 3:48 am 

الشروق: 5:20 am 

الظُّهْر: 11:53 am 

العَصر: 3:29 pm 

المَغرب: 6:27 pm 

العِشاء: 7:49 pm

 

الإسكندرية 
الفجْر: 3:50 am 

الشروق: 5:24 am 

الظُّهْر: 11:59 am 

العَصر: 3:36 pm 

المَغرب: 6:34 pm 

العِشاء: 7:58 pm

 

أسيوط 
الفجْر: 3:56 am 

الشروق: 5:25 am 

الظُّهْر: 11:55 am 

العَصر: 3:27 pm 

المَغرب: 6:25 pm 

العِشاء: 7:45 pm

 

أسوان 
الفجْر: 4:30 am 

الشروق: 5:56 am 

الظُّهْر: 12:23 pm 

العَصر: 3:50 pm 

المَغرب: 6:49 pm 

العِشاء: 8:07 pm

 

بني سويف
الفجْر: 3:51 am 

الشروق: 5:22 am 

الظُّهْر: 11:54 am 

العَصر: 3:29 pm 

المَغرب: 6:26 pm 

العِشاء: 7:48 pm

 

شرم الشيخ
الفجْر: 3:41 am

الشروق: 5:11 am 

الظُّهْر: 11:41 am 

العَصر: 3:14 pm 

المَغرب: 6:12 pm 

العِشاء: 7:32 pm

 

سوهاج 
الفجْر: 3:54 am 

الشروق: 5:22 am 

الظُّهْر: 11:51 am 

العَصر: 3:23 pm 

المَغرب: 6:21 pm 

العِشاء: 7:40 pm

 

السويس
الفجْر: 3:43 am 

الشروق: 5:15 am 

الظُّهْر: 11:48 am 

العَصر: 3:24 pm 

المَغرب: 6:22 pm 

العِشاء: 7:44 pm

 

المنصورة 
الفجْر: 3:45 am 

الشروق: 5:18 am 

الظُّهْر: 11:53 am 

العَصر: 3:30 pm 

المَغرب: 6:28 pm 

العِشاء: 7:51 pm

 

طنطا 
الفجْر: 3:47 am 

الشروق: 5:20 am 

الظُّهْر: 11:54 am 

العَصر: 3:31 pm 

المَغرب: 6:29 pm 

العِشاء: 7:52 pm

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