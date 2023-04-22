برلمانى: دور كبير لصندوق مصر السيادي في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية

أكد الدكتور محمد سليم عضو مجلس النواب أن صندوق مصر السيادى يعتبر واحدًا من أهم المؤسسات الوطنية المصرية التى سيكون لها دورها الكبير والإيجابي فى جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية موجهًا التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى على دعمه لهذه المؤسسة.

وأشاد "سليم" فى بيان اليوم السبت بجميع القضايا التي استعرضها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماعه لمتابعة جهود صندوق مصر السيادي في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية ، معرباً عن ثقته التامة فى نجاح صندوق مصر السيادى لتحقيق جميع أهدافه لدعم الاقتصاد الوطنى.

وأكد الأهمية الكبيرة لدور صندوق مصر السيادي فى جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية وذلك في إطار الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة وذلك من خلال التنسيق مع مختلف المؤسسات سواء المحلية أو الدولية، في إطار تعزيز دور المشاركة مع القطاع الخاص في تنفيذ العديد من المشروعات في عدد من القطاعات، التي يستهدف الصندوق جذب الاستثمار الأجنبي لضخ استثمارات بها، مثل مشروعات تحلية المياه والطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، وغيرها.

وأيد سليم تأكيد رئيس مجلس الوزراء أهمية تعزيز وتعميق أشكال التعاون بين القطاعين العام والخاص، واعتبار الشراكات بين القطاعين أدوات فعالة ومبتكرة تعمل على تشجيع إنشاء أسواق جديدة وتحفيز الاستثمارات الخاصة في مختلف القطاعات والأنشطة مؤكداً أن هذا الاتجاه الحكومي يتماشى مع تكليفات الرئيس عبد الفتاح بتقديم المزيد من الحوافز التشجيعية لمستثمري القطاع الخاص.