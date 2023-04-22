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الأحد 23 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الدوري الألماني.. بايرن ميونخ يواصل السقوط بالخسارة من ماينز

بايرن ميونخ وماينز
بايرن ميونخ وماينز
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خسر فريق بايرن ميونخ من نظيره ماينز، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم السبت، على ملعب  ميوا أرينا، في إطار منافسات الجولة الـ29 من بطولة الدوري الألماني.

وأحرز الدولي السنغالي ساديو ماني الهدف الأول في المباراة وبايرن ميونخ في الدقيقة 29 من عمر الشوط الأول، وفي الشوط الثاني سجل ماينز ثلاثة أهداف عن طريق لودوفيتش أجورك في الدقيقة 65 ولياندرو باريرو في الدقيقة 73 وأرون مارتين في الدقيقة 79.

وواصل بايرن ميونخ  مسلسل هزائمه منذ تولي المدرب توماس توخيل حيث تعرض الفريق لأربعة هزائم متتالية في كل البطولات وهي أول مرة تحدث منذ عام 2018.

وبهذه الخسارة، تجمد رصيد بايرن ميونيخ عند 59 نقطة لكنه ما زال يحتفظ بصدارة الدوري الألماني وفي حال انتصار بروسيا دورتموند اليوم سيتصدر الدوري، بينما رفع ماينز رصيده إلى 45 نقطة ليحتل المركز السادس.

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