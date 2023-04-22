أوكرانيا: أنظمة "باتريوت" الدفاعية ستُبعد الطائرات الروسية عن حدودنا

قال المتحدث باسم القوات الجوية الأوكرانية يوري إهنات، اليوم السبت، إن أنظمة الدفاع الجوي ومنصات إطلاق الصواريخ "باتريوت" التي تلقتها أوكرانيا من شركائها الدوليين عززت الدفاع الجوي الأوكراني بشكل كبير وستسمح بإبقاء الطائرات الروسية بعيدًا عن الحدود.

وأشار إهنات في تصريح -نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية- إلى أنه بعد نشر تلك الأنظمة الدفاعية والصاروخية "أصبحنا أقوى في مناطق معينة حيث تستخدم روسيا طائرات سو-35 لإلقاء القنابل الجوية، وعلى الأقل، ستبقى الطائرات الروسية بعيدًا قليلًا عن حدودنا".

وأضاف إهنات: "وأود التنويه عن أنه يمكن حل المشكلة تمامًا من خلال تزويدنا بطائرات إف-16 (أمريكية الصنع)، حيث ستكون (الطائرات) قادرة على الرد بسرعة على الهجمات الجوية الروسية".

ولفت قائد سلاح الجو الروسي إلى أنه بعد أكثر من عام من الغزو الروسي الواسع النطاق لأوكرانيا، استنفدت الهجمات العديدة التي شنتها الطائرات الروسية بدون طيار والصواريخ الدفاع الجوي الأوكراني إلى حد ما، لذا يجب تعزيزه في الوقت الحالي.

جدير بالذكر أن أنظمة الدفاع الجوي "باتريوت" أمريكية الصنع، وصلت مؤخرًا إلى أوكرانيا من الولايات المتحدة وهولندا وألمانيا، وكان رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية مارك ميلي قد أعلن، أمس الجمعة، أن 65 جنديا أوكرانيا استطاعوا إكمال التدريب على أنظمة باتريوت المتطورة