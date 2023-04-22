نائب محافظ الجيزة يتفقد مستشفي أوسيم ويهنئ المرضى والأطقم الطبية بعيد الفطر

تفقد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن مستشفى أوسيم المركزي للاطمئنان على الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية داخل المستشفى خلال أيام العيد؛ حيث تفقد النائب أقسام الاستقبال والطوارئ والرعاية المركزة والعمليات ومخزن الأمصال والصيدلية.

قدم نائب المحافظ التهنئة للمرضى والعاملين بالمستشفى بمناسبة عيد الفطر المبارك؛ حيث اطمأن النائب على الحالة الصحية للمرضي مهنئا إياهم بحلول العيد متمنيا لهم الشفاء العاجل وقضاء باقي أيام العيد بين أهلهم وذويهم

وتستمع نائب المحافظ لآراء بعض المرضى وأهاليهم، ووجه النائب بضرورة تلبية مطالبهم وحل شكاواهم.