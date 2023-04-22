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الأحد 23 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

نائب محافظ الجيزة يتفقد مستشفي أوسيم ويهنئ المرضى والأطقم الطبية بعيد الفطر

نائب محافظ الجيزة
نائب محافظ الجيزة
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تفقد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن مستشفى أوسيم المركزي للاطمئنان على الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية داخل المستشفى خلال أيام العيد؛ حيث تفقد النائب أقسام الاستقبال والطوارئ والرعاية المركزة والعمليات ومخزن الأمصال والصيدلية.
قدم نائب المحافظ التهنئة للمرضى والعاملين بالمستشفى بمناسبة عيد الفطر المبارك؛ حيث اطمأن النائب على الحالة الصحية للمرضي مهنئا إياهم بحلول العيد متمنيا لهم الشفاء العاجل وقضاء باقي أيام العيد بين أهلهم وذويهم
وتستمع نائب المحافظ لآراء بعض المرضى وأهاليهم، ووجه النائب بضرورة تلبية مطالبهم وحل شكاواهم.

نائب محافظ الجيزة يتفقد مستشفي أوسيم المركزي يهنئ المرضي والأطقم الطبية بعيد الفطر المبارك مستشفي اوسيم المركزي تفقد النائب أقسام الأستقبال والطوارئ والرعاية المركزة والعمليات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة